PSOE-A pide más compromiso y menos "soflamas" al PP sobre violencia machista y no sólo apoyar un grupo en el Parlamento

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha reclamado este miércoles al PP-A más compromiso y menos "soflamas" contra la violencia machista, y no limitarse a apoyar en el Pleno del Parlamento la constitución de un grupo de trabajo específico sobre esta materia a iniciativa del PSOE-A.

Son mensajes que la portavoz socialista ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento la víspera de que se debata en el Pleno dicha solicitud de creación de un grupo de trabajo relativo a la lucha contra la violencia de género en Andalucía que ha registrado el PSOE-A, y a la que el PP-A ya ha garantizado públicamente su apoyo.

Ángeles Férriz ha sostenido que la lucha contra la violencia machista en Andalucía requiere más compromiso, recursos y acciones contundentes, y menos "soflamas", "cinismo" e "hipocresía" del PP, y así lo exige el PSOE en dicho grupo de trabajo específico cuya creación propone.

En esa línea, la portavoz socialista ha exigido al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que este respaldo del Grupo Popular a ese grupo de trabajo no sea "de boquilla", porque esta lacra "no admite más disfraces" en un año especialmente doloroso en Andalucía, con 16 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de 2023, según ha abundado.

Férriz ha avanzado que el PSOE exigirá en este grupo de trabajo "calendario de sesiones, escucha activa, que vengan profesionales y asociaciones feministas y quienes luchan de verdad contra esta lacra", y ha incidido en que el PP "no sólo debe dar al botón del 'sí', sino el dejar cinismo e hipocresía" en esta materia.

En esa línea, ha señalado que los socialistas no se creen las "soflamas" de Moreno y su consejera de Igualdad, Loles López, ante la violencia machista, y ha recalcado que afrontar este problema requiere "recursos, medidas y parar los pies a quienes cuestionan y niegan esta violencia".

La portavoz socialista ha denunciado que "eso no lo hace el PP porque es incómodo", ya que "no les ha importado negociar con los derechos de las mujeres" con la "ultraderecha" de Vox para alcanzar el poder en comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

Además, la representante del PSOE-A ha criticado que en Andalucía siga existiendo un teléfono de violencia intrafamiliar, así como que por parte de la Junta "esconden en el presupuesto las partidas para ayudas a viviendas a mujeres que huyen de la violencia", además de que "asociaciones contra la violencia machista siguen sin recursos mientras aumentan el dinero para asociaciones antiabortistas", según ha abundado para acabar denunciando una "escalada de pasos atrás en la lucha contra la violencia machista que protagonizados por Moreno Bonilla y el PP".