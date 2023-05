PSOE-A pide explicaciones a la Junta por una subvención de 275.000 euros para fundación que preside José Manuel Soto

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha reclamado este miércoles explicaciones a la Junta de Andalucía por una subvención de 275.000 euros concedida en concepto de "gastos de funcionamiento" a la Fundación Destino Rocío, que preside el cantante José Manuel Soto.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz del PSOE-A en la Cámara, Ángeles Férriz, ha abordado esta cuestión al hilo de una pregunta que, según ha explicado, registró por escrito su grupo político para saber qué subvenciones había recibido por parte del Gobierno andaluz dicha fundación creada "hace un año", tras su constitución en marzo de 2022.

La portavoz socialista ha detallado que la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa le respondió a dicha pregunta con una contestación por escrito fechada el pasado 5 de mayo, en la que se detallaba al Grupo Socialista que se había realizado "un contrato menor por importe de 14.762 euros, IVA incluido, para el diseño técnico del proyecto 'Camino del Rocío'", así como que "el Parlamento de Andalucía ha aprobado una subvención nominativa para gasto de funcionamiento de la Fundación Destino Rocío por importe de 275.000 euros".

Férriz ha indicado que al Grupo Socialista le "llamó la atención" que el Parlamento hubiera concedido una subvención nominativa a dicha fundación cuando éstas deben "aparecer en el Presupuesto" de la Cámara, y ésta no estaba recogida en él, según ha abundado.

Por ello, el Grupo Socialista preguntó en la Mesa del Parlamento y pidió "un certificado de la interventora" general que, "15 días después" de solicitarlo, han recibido y donde se les comunica que "al Parlamento de Andalucía no le consta" ninguna subvención nominativa de la Cámara a favor de la Fundación Destino Rocío, que, en cambio, sí figura incluida en el presupuesto para el ejercicio de 2023 de la Consejería de la Presidencia.

Ante esa respuesta, la portavoz socialista ha considerado que el Gobierno andaluz debe "dar una explicación" de "por qué a una fundación que lleva un año de vida" se le concede una subvención de 275.000 euros "para gastos de funcionamiento, es decir, para viajes, comida, sueldos".

Férriz ha alertado así de una posible "subvención fantasma que no sabemos si es real o no, si se ha dado o no, cómo se ha dado y, sobre todo, por qué se le da a una fundación para gastos de funcionamiento que tiene por objetivo" el proyecto 'Destino Rocío'.

Al respecto, la parlamentaria socialista ha puesto de relieve que en estos días de peregrinaje a la aldea almonteña de El Rocío hay que remarcar que hay hermandades a las que "le cuesta mucho muchísimo trabajo mantener la economía", y "hacen todo tipo de actividades para intentar recaudar fondos", y es "bastante llamativo" que, "de repente, una fundación presidida por José Manuel Soto obtenga 275.000 euros para gastos de funcionamiento, no para el proyecto" en sí de 'Destino Rocío', según ha apostillado.

"RECTIFICACIÓN"

Este asunto ha sido objeto de debate posteriormente en la reunión de la Junta de Portavoces que se ha celebrado tras la habitual ronda de ruedas de prensa de los grupos parlamentarios, en la que la portavoz socialista se ha quejado de que su homólogo en el Grupo Popular, Toni Martín, haya informado en su rueda de prensa de una "rectificación" sobre la respuesta dada por la Consejería de la Presidencia respecto a dicha subvención que no había llegado aún al PSOE-A, pese a ser al hilo de una pregunta de dicho grupo que también suscribió el de Por Andalucía.

Ángeles Férriz ha preguntado en la reunión de la Junta de Portavoces, tanto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, como a la secretaria general de Relaciones con el Parlamento del Gobierno andaluz, Pamela Hoyos, "cómo es posible que el PP haya recibido el texto de la rectificación, se lo haya facilitado a los medios de comunicación, y el PSOE no cuente con esa rectificación" todavía.

La secretaria general de Relaciones con el Parlamento ha intervenido entonces para apuntar que este pasado martes "se mandó una corrección, que era un 'parrafito', tanto a Por Andalucía como al PSOE, que se registró sobre las cinco de la tarde", y ha explicado que, después de la rueda de prensa de Férriz, el portavoz del Grupo Popular se ha puesto en contacto con ella a propósito de lo dicho por la representante socialista, y ella le ha dado a Toni Martín "copia de esa respuesta" aclaratoria, "porque no es la respuesta de la pregunta escrita" registrada por el PSOE-A, "sino la corrección" a la información dada por la Consejería de la Presidencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En ese punto, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha apuntado que su grupo se sumaba a la "protesta" del Grupo Socialista, porque "lo lógico es que los primeros que hubiéramos tenido la respuesta hubiéramos sido los que hemos hecho la pregunta", y ha puesto de relieve que el "que lo hayamos conocido por la prensa", y que esa rectificación la tenga primero "el grupo mayoritario" de la Cámara --en referencia al PP-A-- "no es el cauce habitual".

Por su parte, Toni Martín ha sostenido que "la rectificación que tendría que haber en este momento" debía darse por "lanzar acusaciones difamatorias" desde el PSOE-A "al Parlamento", y en esa línea ha tachado de "lamentable que se utilice" una rueda de prensa "para contar que este Parlamento está repartiendo subvenciones".

El portavoz 'popular' ha agregado que cuando ha oído la "denuncia" de la representante socialista se ha "escandalizado tanto" que ha hablado con sus compañeros de grupo presentes en la Mesa del Parlamento y con la secretaria de Relaciones con el Parlamento, y le "han aclarado que era mentira" que el Parlamento hubiera dado tal subvención.

Ángeles Férriz ha insistido en criticar que el Gobierno andaluz "plantea una rectificación a una pregunta que ha hecho el PSOE" y esa rectificación llega primero "al PP", que la da "en una rueda de prensa y la facilita a los medios de comunicación" cuando el Grupo Socialista "no la tiene materialmente".

"Eso es muy grave, y por eso he intervenido para pedirle amparo", ha dicho la portavoz socialista al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, quien, por su parte, ha pedido "no hacer un mundo" de este asunto, si bien ha concedido que "posiblemente haya que mejorar los circuitos" de información interna en el Parlamento, y así se ha comprometido a mirar los mismos para que "sean lo más claros, transparentes e idóneos para todos".