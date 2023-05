PSOE-A pide explicaciones a la Junta por una subvención de 275.000 euros para la fundación que preside José Manuel Soto

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha reclamado este miércoles explicaciones a la Junta de Andalucía por una subvención de 275.000 euros concedida en concepto de "gastos de funcionamiento" a la Fundación Destino Rocío, que preside el cantante José Manuel Soto.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz del PSOE-A en la Cámara, Ángeles Férriz, ha abordado esta cuestión al hilo de una pregunta que, según ha explicado, registró por escrito su grupo político para saber qué subvenciones había recibido por parte del Gobierno andaluz dicha fundación creada "hace un año", tras su constitución en marzo de 2022.

La portavoz socialista ha detallado que la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa le respondió a dicha pregunta con una contestación por escrito fechada el pasado 5 de mayo, en la que se detallaba al Grupo Socialista que se había realizado "un contrato menor por importe de 14.762 euros, IVA incluido, para el diseño técnico del proyecto 'Camino del Rocío'", así como que "el Parlamento de Andalucía ha aprobado una subvención nominativa para gasto de funcionamiento de la Fundación Destino Rocío por importe de 275.000 euros".

Férriz ha indicado que al Grupo Socialista le "llamó la atención" que el Parlamento hubiera concedido una subvención nominativa a dicha fundación cuando éstas deben "aparecer en el Presupuesto" de la Cámara y ésta no estaba recogida en él, según ha abundado.

Por ello, el Grupo Socialista preguntó en la Mesa del Parlamento y pidió "un certificado de la interventora" que, "15 días después" de solicitarlo, han recibido y donde se les comunica que "al Parlamento de Andalucía no le consta" ninguna subvención a la Fundación Destino Rocío.

Ante esa respuesta, la portavoz socialista ha considerado que el Gobierno andaluz debe "dar una explicación" de "por qué a una fundación que lleva un año de vida" se le concede una subvención de 275.000 euros "para gastos de funcionamiento, es decir, para viajes, comida, sueldos".

Férriz ha alertado así de una posible "subvención fantasma que no sabemos si es real o no, si se ha dado o no, cómo se ha dado y, sobre todo, por qué se le da a una fundación para gastos de funcionamiento que tiene por objetivo" el proyecto 'Destino Rocío'.

Al respecto, la parlamentaria socialista ha puesto de relieve que en estos días de peregrinaje a la aldea almonteña de El Rocío hay que remarcar que hay hermandades a las que "le cuesta mucho muchísimo trabajo mantener la economía", y "hacen todo tipo de actividades para intentar recaudar fondos", y es "bastante llamativo" que, "de repente, una fundación presidida por José Manuel Soto obtenga 275.000 euros para gastos de funcionamiento, no para el proyecto" en sí de 'Destino Rocío', según ha apostillado.