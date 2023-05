PSOE-A pide explicaciones a la Junta por supuesta "corrupción" que Sanz presume de haber "desaparecido" con el PP-A

El parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez ha reclamado este jueves explicaciones al Gobierno andaluz por supuestos casos de "corrupción" que le afectarían y que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), ha negado que existan, ya que, según ha proclamado, actualmente "no hay ni un caso de corrupción" en el Ejecutivo que preside Juanma Moreno, con el que "ha desaparecido" esa realidad.

Así lo ha sentenciado el consejero en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, al hilo de una pregunta del diputado socialista Mario Jiménez, que ha subrayado a Antonio Sanz que "durante muchos años el 90%" del discurso del PP en Andalucía, cuando ejercía la oposición, se centraba en "la denuncia de la corrupción de los demás, de los gobiernos socialistas".

Haciendo un símil con los vinos, Mario Jiménez ha apostillado que, cuatro años después de haber accedido al Gobierno andaluz, los 'populares' "han envejecido mucho y muy mal" en este tema de la corrupción, "y a su gobierno se le nota que no tiene una buena madera con la regeneración democrática".

En ese sentido, el representante del PSOE-A ha afeado al Ejecutivo del PP-A que tiene "en estos momentos bajo sospecha toda la contratación de emergencia que hicieron durante la pandemia", así como "la contratación de servicios de sanidad privada por más de 240 millones de euros; la contratación de carreteras en la provincia de Cádiz por más de 60 millones de euros a empresas fantasmas, y, en las últimas semanas, los fondos de pesca, que al parecer alguien se ha autoconcedido".

Además, el parlamentario socialista ha aludido a "la implicación de una viceconsejera de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en el 'caso Marbella'", por la que "no han dado ninguna explicación", según ha advertido Mario Jiménez a Antonio Sanz, a quien también ha reprochado "la implicación de la Consejería de Presidencia, investigada por la Fiscalía Anticorrupción, por la contratación fraudulenta de más de 3.400 interinos".

"LA CORRUPCIÓN HA DEJADO DE SER NOTICIA EN ANDALUCÍA"

El diputado del PSOE-A ha preguntado al consejero si "absolutamente nadie" en el Gobierno andaluz va a "asumir responsabilidades y a dar explicaciones ante este relato", a lo que Antonio Sanz le ha replicado que "desde hace más de cuatro años la corrupción ha dejado de ser noticia en Andalucía porque el cambio ha llegado, por suerte", a esta comunidad, "y la corrupción es sólo el pasado de las etapas socialistas", ha apostillado.

"No me extraña que ustedes no pudieran aprobar el cuerpo de interventores, como sí lo ha hecho este Gobierno, o que tuvieran en el cajón la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, porque no tendría tiempo para analizar todos los casos de corrupción que tuvo su gobierno", ha continuado relatando Antonio Sanz, que ha reivindicado que "las medidas de lucha contra la corrupción" del Ejecutivo del PP-A "funcionan, y hoy, se invente lo que usted se invente, no hay ni un caso de corrupción en este gobierno", ha espetado a Jiménez.

El diputado socialista ha respondido que su partido "ya ha pagado con crece las responsabilidades que en su momento aparecieron", incluyendo justos por pecadores que "no se llevaron ni un céntimo de euro", y ha aseverado que "ahora todo ha cambiado", y ahora es él quien pregunta y Antonio Sanz quien "tiene que contestar".

"Ahora el que se mide es su gobierno, señor Sanz, y no están dando la talla", le ha recriminado al consejero de la Presidencia el diputado socialista, que ha concluido augurando que en el Gobierno del PP-A "terminarán dando explicaciones".

Antonio Sanz le ha respondido en su segundo turno que "la responsabilidad y la medición de la corrupción la ponen los tribunales", y que el caso de las contrataciones del que ha hablado Jiménez "lo archivó" el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y lo que ha mencionado en relación a los fondos de pesca ha sido "un gran patinazo" del PSOE-A, "porque es absolutamente falso".

"Hay que ser desahogados para venir aquí a traer una pregunta de corrupción" a "un gobierno que ha hecho desaparecer la corrupción", ha añadido Antonio Sanz, que ha sostenido que los socialistas "necesitarían decenas de años para pedir perdón en Andalucía por los casos de corrupción" acumulados en sus casi 40 años de gobierno en la Junta.

Sanz ha enumerado entonces una lista de casos de supuesta corrupción que ha vinculado a gobiernos socialistas en la Junta desde el año 1986, incluyendo el caso de los ERE, el de Invercaria y el de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), y ha rechazado que el PSOE-A vaya al Parlamento a dar "lecciones de corrupción" al Gobierno del PP-A.

Finalmente, Antonio Sanz ha replicado a Mario Jiménez que los "compañeros" de su partido, el PSOE, "suman 118 años de cárcel" en condenas por "el caso de corrupción mayor de la historia de la democracia en España", en referencia al de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, con "19 altos cargos" de etapas anteriores de la Junta condenados y "51 imputados entre presidentes, consejeros, viceconsejeros" socialistas, según ha remachado Antonio Sanz.