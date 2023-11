PSOE-A: "Moreno está obsesionado con confrontar con Sánchez en lugar de defender los intereses de los andaluces"

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, María Márquez, ha manifestado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "lleva tiempo bastante obsesionado en una estrategia de confrontación con Pedro Sánchez en vez de defender los intereses de los andaluces".

Así lo ha indicado cuestionada por las palabras del presidente de la Junta en su cuenta de la red social 'X' en la que ha reclamado Sánchez, "17.800 millones de euros" para Andalucía, así como "un fondo de compensación" que permita a esta comunidad "recuperar los 15.000 millones que ha perdido con el actual sistema de financiación autonómica", tras el pacto alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, que implica que el Estado condonará hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña, que se ahorrará además unos 1.300 millones de euros en intereses.

En este sentido, Márquez ha señalado que "lo que hay que explicarle a los andaluces" es que el Partido Socialista, "en un acuerdo con ERC de Cataluña ha acordado, no para los catalanes, sino para todas las comunidades autónomas que quieran, perdonar parte de la deuda" y que Moreno, en sus tuits, "ha dicho que no", toda vez que ha apuntado que Andalucía "es la tercera comunidad autónoma que más deuda tiene de toda España" tras Cataluña y Valencia.

"Y Moreno ha dicho que no, que no quiere que a los andaluces nos perdonen parte de la deuda. Por tanto, nos parece una irresponsabilidad e insisto, yo creo que forma parte más de una estrategia de confrontación con el Gobierno de España, de una estrategia partidista, a una estrategia que tenga que ver con la defensa de los intereses de los andaluces", ha insistido Márquez.

Preguntada también por la posibilidad de una Ley de Amnistía, la socialista se ha mostrado "totalmente a favor de las decisiones que está tomando el presidente del Gobierno" ya que "no es la primera vez que se toman medidas de gracia en nuestro país, y el tiempo ha demostrado que aquello que le criticaron diciendo que el fin del mundo llegaba, que se rompía España, no solo no se ha roto España, sino que en España la gente tiene más derechos que nunca".

"Yo le pediría al Partido Popular, que además es y debería ser un partido de Estado, y que debe de ejercer con responsabilidad los grandes momentos que se viven en la historia del país, que dejen de ser tan agoreros. Que esto de que se rompe España ya es muy antiguo, ya es muy viejo y que no se lo cree nadie. Y que todo lo que está haciendo el presidente del Gobierno, como ha hecho en otras ocasiones, en este caso también con nuevas medidas de gracia, como la amnistía que se está planteando, estoy convencida de que va a venir para favorecer la convivencia en nuestro país, como ha pasado con otras medidas de gracia que se han tomado en otras ocasiones", ha concluido.