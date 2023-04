El PSOE-A llevará al Parlamento una lista de comparecientes para "detener la tropelía" con Doñana

La portavoz del PSOE-A en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz, la cordobesa Isabel Ambrosio, ha anunciado este jueves que llevará a dicha comisión, en la que se tramitará la proposición de Ley para ampliar los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, una lista de comparecientes para "obligar" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "a oír a todos y detener esta tropelía".

Según ha informado el PSOE en una nota, con dicha lista de comparecientes Ambrosio busca que Moreno "abandone su arrogancia y su soberbia a caballo de la mayoría absoluta en la que cabalga y escuche a todas las partes, desde el propio territorio, como agricultores y regantes, hasta expertos, el Consejo de Participación de Doñana, la Estación Biológica, el Gobierno de España, la Comisión Europea o la propia Unesco".

El objetivo último, según ha señalado, es que se retire "un texto que no soluciona nada, que es todo un fraude procesal por la tramitación que ha iniciado, y que pone en peligro nuestro principal activo medioambiental, como es Doñana".

Por ello, la portavoz socialista ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta con el fin de que "inicie una vía de diálogo para encontrar soluciones", y ha avanzado que los socialistas cumplirán "el primer plazo para presentar antes del 2 de mayo un listado de comparecientes, desde agentes sociales, agricultores y expertos, para que sean escuchados ahora y puedan dar su opinión, ya que el Gobierno andaluz del PP ha traído este proyecto de Ley al Parlamento sin diálogo previo alguno".

Ambrosio ha destacado que "lo primero que debe hacerse es preservar el entorno y la protección del acuífero", y cualquier acción "para solucionar el problema que existe en la corona Norte de Doñana tiene que garantizar la seguridad jurídica, tiene que estar adecuada a la Lista y contar con los informes preceptivos", por lo que ha agregado que el Grupo Socialista va a seguir exigiendo la retirada de esta iniciativa, "defendida únicamente en la Cámara por el PP y Vox".

Ante ello, Ambrosio ha señalado que "el PSOE está preparado para defender y preservar a Doñana de la tropelía que están perpetrando el Gobierno andaluz y los grupos parlamentarios del PP y Vox", mediante una proposición de Ley cuya tramitación también ha criticado Ambrosio, por haber sido calificada por la Mesa del Parlamento a través de la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, lo que, a su juicio, "es un auténtico fraude".

Esto es así, según ha argumentado, "porque de lo que vamos a hablar no es de la modificación de un plan de ordenación, sino de la modificación de la Ley y del Reglamento Forestal, y no entendemos cómo no se ha hecho en la Comisión de Sostenibilidad".

En cualquier caso, el PSOE estará representado en esa comisión por Isabel Ambrosio, como portavoz socialista de Fomento, y por el parlamentario andaluz del PSOE por Huelva Mario Jiménez.