PSOE-A llama a Moreno "manager de la privatización" y cree que "la pista del dinero es la hoja de ruta" de su gestión

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha calificado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "manager de la privatización, el manager de cualquier empresa privada", a partir de los sucesivos acuerdos marcos que licita la Junta de Andalucía para la gestión de la sanidad andaluza, al tiempo que ha instado a que "sigan la pista del dinero" para entender "la hoja de ruta del Partido Popular", que ha situado bajo la premisa de "dónde acaba el dinero".

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Férriz ha señalado "la ausencia absoluta de los problemas de Moreno Bonilla", de quien ha comentado que "no sé dónde tiene la cabeza, sé donde no la tiene, que es en Andalucía", mientras que ha ironizado con el hecho de que "está preocupadísimo de que se rompa España cuando en sus manos está que se rompe Andalucía", y ha concluido que "no hay ni un solo indicador social y económico que haya mejorado desde que gobierna el PP".

En el repaso que ha hecho la también vicesecretaria general del PSOE-A de la gestión del Gobierno andaluz, la salud ha ocupado mucho tiempo para poner de manifiesto que "no hay nada más indigno que hacer negocio con la salud", en referencia a los sucesivos contratos de concierto, y ha lamentado el hecho de que haya "más de un millón de andaluces esperando a que lo operen o lo vea un especialista", mientras que h apuntado que la consejera de Salud, Catalina García, a quien ha llamado "manager de la sanidad privada", anuncie "734 millones para la sanidad privada dentro de un plan de choque" cuando en la sanidad pública "los quirófanos están cerrados por la tarde" y, pese a ello, "abren hospitales privados y no tiene problemas en encontrar profesionales".

La portavoz socialista ha afeado a la consejera de Salud que la pasada semana en el Pleno del Parlamento eludiera informar sobre el acuerdo marco de 30 millones para concertar con la sanidad privada consultas de salud mental.

"No dijo ni mu de un plan de privatización de 30 millones", ha señalado Férriz, quien se ha lamentado de que a Catalina García "la vimos presumir de que iba a contratar a 26 facultativos para salud mental para toda Andalucía".

"Esta señora se calla en una comparecencia donde tiene 40 minutos y no dijo ni mu", ha proseguido afirmando la portavoz socialista, quien ha señalado que "lo que está pasando no tiene nombre o sí, que ponen en riesgo la salud de la gente".

La dirigente socialista ha recriminado al Gobierno andaluz que "les preocupa la imagen, el autobombo" sobre la gestión sanitaria para indicar "dos trucos de un fraude en toda regla" sobre las listas de espera, entre los que ha mencionado que "empiezan a contar, en vez de desde Atención Primaria, desde que se pide el especialista", a lo que ha sumado que "el segundo truco es la privada, están en lista de espera privada", y concluir que con estas prácticas "se pitorrean, se cachondean de los andaluces".

Férriz, quien se ha preguntado si "no es oportuno un debate monográfico sobre sanidad" en el Pleno del Parlamento de Andalucía, ha reprochado a Moreno que "se saltó y se va a volver a saltar el debate sobre el estado de la comunidad", del que ha recordado que "antes siempre se celebraba en octubre", mientras le ha recriminado que "tiene tiempo para ir al paripé en el Senado (en referencia al debate de este jueves en la Comisión General de las Comunidades Autónomas) y no tiene tiempo para comparecer en Andalucía y dar la cara sobre los problemas de los andaluces".

"ANDALUCÍA ESTÁ ENTRE LAS COMUNIDADES QUE HACEN CAJA CON LA DEPENDENCIA"

Férriz se ha cuestionado "cómo es posible que en la educación pública cierran unidades y en la concertada no paran de aumentar", de manera que "quien hace negocio" es la empresa educativa concertada y privada bajo gestión del PP en la Junta.

Lo mismo ocurre, según ha alertado la responsable regional socialista, con la ayuda a la dependencia y ha resaltado que, según el último informe publicado del Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (Aedgss), Andalucía está entre las tres autonomías que "hacen caja con el dinero de la dependencia aumentado por el Gobierno de España", según una nota del PSOE.

Ha recordado el pasado del presidente de la Junta como secretario de Estado para evocar que fue quien "fulminó la dependencia", al mismo tiempo que sacaba a las mujeres trabajadoras de las cotizaciones a la Seguridad Social, así que "no puede pedírsele que crea" en este servicio público.

Férriz ha denunciado que en estos momentos "para entrar en el sistema de la dependencia en Andalucía se tarda más de 500 días y eso supone que más de 10.000 andaluces al año mueren" con su solicitud hecha pero sin acceder a la ayuda, de manera que siguiendo "el rastro del dinero" quien se beneficia de la gestión del servicio por parte del PP en nuestra tierra son las empresas privadas dedicadas de la atención a mayores y a la discapacidad, en especial las residencias que "cuestan de 2.000 a 2.500 euros al mes".

La portavoz socialista ha censurado, en esta línea, que el Gobierno del PP haya dado vía libre a universidades privadas de dudosa calidad académica y a "doctorados y másteres" también del sector privado pero tumbe con su mayoría absoluta la propuesta del PSOE en comisión de Universidades para implantar un máster del profesorado público con 1.000 plazas en la Universidad Internacional de Andalucía UNIA.

"Si no se puede ampliar la oferta pública, la gente está obligada a recurrir a la privada, a 8.000 euros el máster: sigan la pista del dinero", ha señalado, reiterando que el PP demuestra que "su hoja de ruta es favorecer los intereses de lo privado".