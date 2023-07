PSOE-A llama a los andaluces a votar para "salvar a los españoles" del PP, "el mayor peligro para la democracia"

La vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha realizado este miércoles un llamamiento a los andaluces para que acudan a votar en las elecciones generales de este próximo 23 de julio frente al "mayor peligro para la democracia, para los derechos y para las libertades de este país", que "es el Partido Popular del señor (Alberto Núñez) Feijóo".

Así lo ha aseverado la también portavoz del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que, a unos días de los comicios del 23J, ha denunciado que el PP "está llenando de odio y mentiras todos los rincones de España", y eso es "lo único que han sido capaces de ofrecer" los 'populares' "en esta campaña" electoral.

La dirigente socialista ha manifestado que los andaluces "se están dando cuenta" a lo largo de esta campaña --en la que ve "volcado" al Gobierno de la Junta que preside el líder del PP-A, Juanma Moreno-- "de lo que nos jugamos este domingo", y al respecto ha remarcado que "hay que elegir claramente entre un gobierno de mentirosos con amistades peligrosas, y un gobierno limpio que, a pesar de las dificultades, no ha dejado nunca de estar volcado en la gente, en que nadie se quede atrás".

En esa línea, ha defendido que Pedro Sánchez ha sido un presidente del que se podría decir "que nunca nadie hizo tanto por tanta gente en tan poco tiempo", y "no es lo mismo salir de las crisis de una manera que de otra, no es lo mismo dejar a la gente atrás que intentar que nadie se quede atrás".

"ELEGIR ENTRE AVANZAR Y RETROCEDER"

"Hay que elegir entre avanzar y retroceder", ha sentenciado Ángeles Férriz, que ha agregado que esa máxima "no es sólo un eslogan electoral", sino que es "lo que está viendo toda España, a lo que estamos asistiendo todos los españoles".

La representante del PSOE-A ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "miente descaradamente, no rectifica, no pide disculpas, y encima amenaza al medio y a la periodista que descubre la mentira", y ha sostenido que de "una persona que es capaz de mentir con esa frialdad, sin que se le mueva una pestaña, y a sabiendas además de que está mintiendo", habría que preguntarse "de qué no es capaz por llegar al poder".

También ha criticado que el PP no tenga inconveniente en "generar un bulo sobre Correos y el funcionamiento democrático de una institución pública" como esa, y "poner en cuestión el trabajo de todos los trabajadores de Correos" a propósito de su gestión del voto por correo para el 23J.

"Y claro, si tú incendias este país con un bulo, lo que haces es generar odio", y eso "trae algo tan grave como la agresión a un trabajador de Correos en Vélez Málaga", según ha advertido la dirigente del PSOE-A, que ha trasladado el "apoyo" y "solidaridad" de su partido hacia "todos los trabajadores de Correos, que están haciendo un trabajo encomiable", mientras "hay un partido político que aspira a gobernar España que los tira por tierra todos los días, generando tensión y odio", ha denunciado.

"DECLARACIONES FRÍVOLAS" DE BRAVO (PP)

Ángeles Férriz también ha criticado "declaraciones frívolas y clasistas" por parte de representantes del PP como su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, quien este pasado martes señaló, en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en Sevilla, que hay un millón de puestos de trabajo por cubrir en España, en diversas categorías, entre las que citó la de cortadores de jamón.

"Aquí todos preocupados con la falta de médicos menos el señor Bravo, que está preocupado porque faltan cortadores de jamón", ha comentado Ángeles Férriz, que ha replicado al dirigente del PP, "gurú económico" y exconsejero andaluz de Hacienda, que "la solución para que haya cortadores de jamón y haya médicos" es pagarle a estos profesionales "en condiciones, sueldos dignos", y al respecto ha criticado que el PP haya votado "en contra" en la legislatura recién concluida de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o de la reforma laboral "para mejorar las condiciones salariales y dar trabajo estable".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así las cosas, la vicesecretaria general del PSOE-A ha realizado "un llamamiento a todos los andaluces para que vayan a votar" el próximo 23 de julio, "porque hay que salvar a los españoles de esta política de salvajismo de quien está dispuesto a todo por el poder".

Férriz ha ceñido este llamamiento "a la gente progresista de este país", pero también "a la gente" en general, y "fundamentalmente a los votantes del PP que están completamente alucinados de ver el salvajismo político de un partido dispuesto a todo".

"Hay que salvar a los españoles y a las españolas que queremos vivir en paz en este país, que no queremos vivir odiando a nuestro vecino, que queremos convivir, que no queremos perder nuestros derechos y nuestras libertades que se han conquistado, que queremos seguir avanzando en lugar de retrocediendo", ha proclamado la dirigente del PSOE-A, que ha insistido en sentenciar que "eso es lo que nos jugamos el 23 de julio, ni más ni menos".