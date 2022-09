PSOE-A lamenta que Andalucía "lidere" la subida del paro en España y reclama a Moreno políticas de empleo

El secretario del área de Coordinación Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Ignacio López, ha lamentado este viernes que Andalucía "lidere el incremento del paro de toda España en agosto" mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), con competencias en la materia, "sigue sin poner en marcha políticas de empleo que palien la situación".

"No existen medidas de Moreno Bonilla para mejorar el empleo, no hay planes de empleo, no hay estrategia industrial, no hay planes económicos", ha criticado Ignacio López en una rueda de prensa en Málaga reseñada por el PSOE-A en una nota, tras remarcar que hay "10.000 parados más" en la comunidad autónoma tras el dato de paro registrado correspondiente al mes de agosto conocido este viernes, y que "uno de cada cuatro desempleados en España es ya andaluz".

Por ello, el socialista ha echado en falta "medidas reales" desde Andalucía en empleo, como, a su juicio, sí se producen en el país desde el Gobierno de España, "fortaleciendo el empleo fijo". Así, el representante del PSOE-A ha exigido a Moreno "rigor y sensibilidad" a la hora de afrontar los problemas de los andaluces, especialmente en un momento en el que se está produciendo una "crisis global energética que está provocando un alza en los precios", según ha puesto de relieve.

De este modo, Ignacio López ha valorado las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la anunciada reducción del IVA del 21 al 5% en la factura de los consumidores de gas, el descuento en la gasolina o las rebajas en el precio del transporte público, la limitación del precio de la bombona de butano, los 100 euros al mes para los más de 200.000 estudiantes andaluces, la limitación de la subida de los alquileres en un 2%, o las ayudas para los transportistas o para los taxistas.

"Mientras Pedro Sánchez pone medidas nuevas casi cada semana, en Andalucía tenemos a un Moreno Bonilla desaparecido, como si los andaluces no le importaran", ha advertido el representante socialista antes de preguntar "dónde están las medidas del Gobierno andaluz", y "dónde está Moreno Bonilla, que solo aparece para criticar al Gobierno de España", según ha reprochado.

Al hilo de ello, el responsable socialista ha instado a explicar a Moreno si cree que "los jóvenes pueden seguir esperando los 250 euros para el alquiler del Gobierno de España que la Junta de Andalucía ha metido en un cajón".

"Moreno Bonilla, tiene usted recursos del Estado, pero no los invierte", ha sentenciado el dirigente socialista, que ha agregado que "está bien que (el presidente de la Junta) se preocupe por los campos de golf, pero si se ocupa y preocupa por los andaluces que lo están pasando mal", ha apostillado, remarcando que Andalucía cuenta con "44.000 millones de euros, pero aún no se conoce ni una sola medida de Moreno Bonilla en beneficio de la mayoría de los andaluces".

SITUACIÓN DE SEQUÍA

También ha llamado la atención sobre la situación de la sanidad pública ante la "dejadez" del Gobierno andaluz, mientras "da recursos a la privada, un camino que supone un progresivo deterioro y desmantelamiento de un servicio de salud que es de todos"; así como ha advertido de la falta de soluciones en torno al problema de la sequía a corto plazo de la Junta por la "inacción" de Moreno.

En este sentido, ha alertado de la situación que viven vecinos como los de la sierra norte de Málaga o de la Axarquía, y ha puesto de relieve que "hay municipios que tienen que recibir de agua de camiones, y el pantano de la Viñuela se seca".

"Esto es competencia de la Junta, es competencia de Moreno Bonilla", ha dicho el representante socialista, aseverando que "ya no estamos ni para anuncios ni para confrontaciones, sino para soluciones, porque las y los andaluces no pueden esperar", ha sentenciado Ignacio López.