PSOE-A insta a la Junta a dejar la "frivolidad y confrontación" ante la sequía y Crespo le anima a "sumar fuerzas"

El PSOE-A ha instado este jueves al Gobierno andaluz del PP-A a dejar la "frivolidad", los "eslóganes" y la "confrontación permanente" contra el Ejecutivo central en relación a la sequía que afecta a Andalucía, un problema ante el que la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha invitado al Grupo Socialista en el Parlamento andaluz a "sumar fuerzas" con la Junta para combatir sus efectos.

Ha sido en el transcurso de una interpelación que el coordinador de la Presidencia del Grupo Socialista, Rafael Márquez, ha dirigido en el Pleno del Parlamento a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural centrada en la situación de sequía, que el también coordinador general de la comisión permanente de la Ejecutiva regional del PSOE-A ha comenzado trasladando la "preocupación" de su partido por esa realidad, subrayando que "no es nueva", como lo prueba el hecho, según ha abundado, de que el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ofreciera en 2022 un "pacto por el agua" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su debate de investidura.

Rafael Márquez ha aseverado que la sequía es "un asunto de Estado en el no caben la demagogia, la frivolidad ni el regate en corto", y por eso los socialistas ofrecieron dicho pacto, así como la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento sobre la sequía que contara con expertos para abordar "soluciones tanto a corto como a medio y largo plazo para abordar esta realidad".

El representante socialista ha lamentado que "no hubo pacto, y el grupo de trabajo se va a cerrar en falso sin que la voz de los expertos se haya trasladado a las conclusiones aprobadas", tras lo que ha remarcado que Andalucía lleva "cinco años de sequía" que coinciden con el periodo de gobierno de Juanma Moreno, y aunque "el Gobierno de la Junta no es el responsable de que no llueva", sí es "competente para que durante esos cinco años se hubiera hecho un trabajo de planificación, de previsión, de anticipación con un 'plan B' que se pudiera poner en marcha cuando fuera necesario, y fundamentalmente de ejecución y gestión de los recursos para minimizar lo máximo posible el impacto de esta grave situación", ha agregado.

"Y, desgraciadamente, eso no se ha hecho; o al menos, no con el rigor, la transparencia, la altura de miras y la intensidad que este reto exigía", ha manifestado Rafael Márquez, que ha afeado al Gobierno andaluz que su "política de agua ha estado caracterizada por la confrontación permanente, por la falta de gestión de sus competencias y por la frivolidad".

En esa línea, ha criticado que el Gobierno de Moreno se haya dedicado a "acusar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "maltratar a Andalucía con la falta de compromiso con las inversiones en materia de agua", cuando "eso no se corresponde con la realidad", según ha aseverado antes de esgrimir datos como que, en el año 2018, cuando aún gobernaba Mariano Rajoy, el Ejecutivo central invirtió "64,6 millones de euros en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", mientras que el de Sánchez ha invertido en dicha cuenca 92,6 millones en el año 2022 y 88,4 millones en el pasado 2023, según ha puesto de relieve.

De igual modo, el diputado del PSOE-A ha acusado a la Junta de haberse "olvidado de ejercer sus competencias de agua" y de "auxilio a municipios en materia de depuración y saneamiento", así como ha afeado a la consejera haber "dejado de ejecutar 1.200 millones de euros" de presupuesto.

Asimismo, Rafael Márquez ha subrayado que "la mayor parte de las inversiones" que se recogen en el cuarto decreto de sequía del Gobierno andaluz que este pasado miércoles convalidó el Pleno del Parlamento con el apoyo del PSOE-A son "de planificación", y "en su mayoría van a ver la luz para dentro de dos o tres años", por lo que "no son las inversiones urgentes que necesitaríamos para este verano".

Tras ello, el diputado socialista ha instado a Carmen Crespo a dejarse "de eslóganes y de tomarnos el pelo", y que aclare "cómo pretende evitar que haya cortes" de agua este verano en sitios como la comarca de la Axarquía malagueña o el Campo de Gibraltar, así como le ha animado a poner en marcha "de manera urgente un plan de choque de reducción de pérdidas" de suministro de agua "dotado con una inversión adecuada, porque no podemos permitirnos el lujo de seguir con pérdidas".

RÉPLICA DE LA CONSEJERA AL PSOE-A

La consejera ha replicado a las críticas socialistas indicando que "no se han leído el cuarto decreto de sequía", porque hay peticiones del grupo del PSOE-A que "ya aparecen recogidas en él".

Además, ha aseverado que "la sequía se trabaja décadas antes" de que se produzca, y al hilo ha subrayado que el PSOE-A gobernó en Andalucía hasta enero de 2019, punto en el que ha reprochado a la anterior administración socialista de no haber gastado "500 millones de euros del canon del agua desde el año 2010 al 2019", y ha afeado a los socialistas que ahora "se permiten el lujo de hablar" criticando al actual Gobierno andaluz.

"Ni tienen gestión ni palabra, ni hacen lo que firman", ha espetado la consejera a los socialistas andaluces, a quienes, además, ha reprochado que su grupo fue "el único" que no votó a favor de un "pacto por el agua" en el Parlamento andaluz.

De igual modo, la consejera ha acusado al diputado socialista de difundir datos "falsos", y ha defendido que con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy se invirtieron "463 millones de euros en Andalucía", mientras que el de Sánchez lleva gastados "170 millones de euros en los mismos años".

"Aquí no hay confrontación, hay una demanda", ha aseverado también la titular andaluza de Agua, que ha recordado que está manteniendo "reuniones semanales con el Gobierno de España", con el que "nos entenderemos en las medidas de emergencia", según ha augurado, al tiempo que ha valorado la labor que frente a la sequía en Andalucía está llevando a cabo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Finalmente, la consejera ha concluido animando al PSOE-A a "trabajar" con la Junta y a dejar su "labor destructiva" en esta materia. "Le invito a que sumen sus fuerzas para luchar contra la sequía entre todos, porque los ciudadanos nos necesitan", ha trasladado Carmen Crespo a Rafael Márquez para concluir.