PSOE-A insiste en que las elecciones andaluzas deben celebrarse en solitario

El PSOE de Andalucía ha defendido hoy que existen "argumentos suficientes" para que las elecciones autonómicas se celebren "por separado" y se garantice un "debate andaluz", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartara ayer la posibilidad de un adelanto de las generales.

"La presidenta (Susana Díaz) quiere un debate con 'acento andaluz', existen argumentos suficientes para que se celebren por separado", ha dicho el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, al ser preguntado en rueda de prensa sobre las declaraciones de Pedro Sánchez durante una entrevista.

Sobre la fecha de los comicios andaluces, ha señalado que "dependerá del comportamiento de los grupos políticos y su incidencia en la vida pública, en la estabilidad" de Andalucía, y ha lamentado que los cuatros partidos de la oposición estén, a su juicio, en "modo electoral".

"Yo no niego que todos los partidos estén desde el inicio de una legislatura planificando en clave electoral, pero el PSOE lo hace 'en modo interno', no contaminando hacia fuera", ha sostenido.

Tras recordar que "no existe ninguna convocatoria electoral (en este momento)", el número dos del PSOE-A ha pedido: "Todos tenemos que trabajar hasta el último día, todos deberíamos trabajar con normalidad y pensando en lo que es útil para los ciudadanos".

Así, ha criticado la "subida de tensión inapropiada" que se ha producido en la vida política andaluza, y ha apostillado: "No calentemos, no subamos más el tono porque no beneficia a nadie y perjudica a la política".

Por ello, ha criticado la actitud de algunos dirigentes políticos, como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien ha acusado de hacer "un uso de Andalucía" dentro de su estrategia en el ámbito nacional, y le ha advertido de que "las cosas de Andalucía se van a resolver en Andalucía, en un debate andaluz".

Respecto al resto de los partido, ha afirmado que "el tiempo dirá si están realmente por la labor de seguir avanzando, de impulsar iniciativas" o si "van a seguir dedicándose exclusivamente a hablar de elecciones".