PSOE-A exige a Moreno "transparencia" sobre la llegada de agua en barco y un plan de emergencia contra la sequía

El PSOE-A ha exigido este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "transparencia" sobre los planes de su Gobierno para traer agua en barco a la comunidad y que apruebe de manera inmediata un plan de emergencia contra la sequía, puesto que ya hay numerosos municipios andaluces que sufren cortes en el suministro.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, el secretario de Comunicación Política del PSOE-A y diputado autonómico por Málaga, Josele Aguilar, ha manifestado que el Gobierno del PP-A está instalado en la "confrontación" con el Ejecutivo nacional, pese a que éste le ha trasladado su "colaboración" para luchar contra la sequía.

Para Aguilar, el Gobierno de Juanma Moreno no sólo no "fue capaz de anticipar" la sequía que se avecinaba, sino que ni siquiera ha puesto medidas suficientes para paliar las consecuencias, y las actuaciones que ha presupuestado, "no las ha ejecutado". "Es inaceptable que el Gobierno de Juanma Moreno tenga más de 1.200 millones de euros de obras hidráulicas sin ejecutar ante la clamorosa situación de necesidad y de emergencia en la que nos encontramos", ha apuntado.

Ha indicado que, por ejemplo, de esa "gran promesa" de Moreno Bonilla sobre la "autovía del agua" para la provincia de Málaga, "no hay prácticamente nada hecho", ni en relación con la desaladora de la Axarquía.

El dirigente socialista ha criticado que el presidente esté instalado en la "confrontación" con el Gobierno central, "para ocultar su nefasta gestión" a la hora de afrontar la sequía. "Es lo propio de un gobierno narcisista, echar la culpa a los demás de lo que él no ejecuta", ha apuntado Aguilar, para quien Moreno sólo tiene la "cabeza" en "los problemas del PP nacional, en Madrid, en la sucesión de (Alberto Núñez) Feijóo o en el conflicto con (Isabel Díaz) Ayuso".

Ha indicado que Moreno tiene que poner en marcha un plan de emergencia para actuar contra la sequía, concretando qué medidas se van a adoptar de cara al próximo verano y que no espere "a si va a llover o no va a llover en la próxima primavera".

"Que sea transparente y nos hable con claridad a los andaluces sobre cuáles son las medidas que se van a adoptar para afrontar un verano que se avecina muy duro", ha apuntado.

También tiene que poner sobre la mesa, según ha añadido, un plan de obras hidráulicas, ante el que "va a contar con la colaboración del Gobierno de España" y del PSOE-A.

En relación con la medida que contempla la Junta de traer agua en barco a la comunidad, ha señalado que les parece "positiva" cualquier medida para traer recursos hídricos a las provincias andaluzas más necesitadas, "pero es necesario que se haga con transparencia, y que se conozca cuál es el plan, de dónde van a venir ese agua, cuál va a ser el precio y cuáles van a ser los medios".

Josele Aguilar ha manifestado que el Gobierno de España ya ha anunciado "que va a colaborar, igual que está haciendo con Cataluña también, en el abastecimiento con barco si es necesario".

Asimismo, ha querido dejar claro que el PSOE-A también va a tender la mano al Gobierno andaluz para buscar soluciones, si bien ha lamentado que Moreno siempre haya rechazado "esa colaboración" que le ha ofrecido el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas.