PSOE-A exige a Moreno explicaciones sobre el audio de Domínguez y critica el "papelón" del portavoz del Gobierno

El PSOE-A ha insistido este miércoles en pedir explicaciones al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, sobre el "vergonzoso" audio difundido del presidente provincial del PP en Jaén y diputado autonómico, Erik Domínguez, porque ya han pasado seis días de los hechos y permanece "callado".

En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha denunciado que, con todo el "descaro y desahogo" Domínguez comunicó a través de un audio de whatsapp "las bases de una convocatoria pública" antes de que se publicaran "a un amigo que resultó ser exdirigente de Ciudadanos (CS)", en referencia al exdiputado autonómico Enrique Moreno, con la condición de que hiciera "campaña" en favor del PP.

"Estos señores se piensan que los andaluces y los españoles somos tontos, porque es que el audio no deja lugar a dudas", ha indicado Férriz, quien ha planteado al presidente si no va a dar explicaciones y si no va a "apartar" a Domínguez de sus responsabilidades.

Ha añadido además que en este asunto hay un "tercera pata" porque, después de que el exdiputado de CS renunciara a presentarse tras haber recibido las bases, resulta que la plaza finalmente recayó en el presidente del PP de Mengíbar.

En su opinión, "la clave de la cuestión no está en que Erik Domínguez haya pasado unas bases y que lo hayamos pillado, sino en cuántas veces lo ha hecho antes y, sobre todo, en quién de la Junta de Andalucía le ha facilitado las bases" que pasó a Enrique Moreno.

"¿Ese es el modus operandi de este Gobierno?", ha preguntado la portavoz socialista, quien ha criticado el "papelón" que hizo ayer el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, al afirmar que las bases de la convocatoria de un concurso público supuestamente filtradas por Erik Domínguez al exparlamentario de Ciudadanos pedían "a todo el mundo" que se les diera "máxima difusión".

"Máxima difusión entre los cargos del PP y sus amigos", ha indicado la portavoz socialista, para quien ante lo que estamos es en "favorecer a unos cuantos, a sus amigos, para perjudicar al resto que debería poder concurrir a un concurso o a una licitación pública en igualdad de condiciones".

Ha recalcado que "mucho está tardando el señor Moreno Bonilla en decir qué ha pasado, porque esto ha salido de su Gobierno", al tiempo que le ha preguntado si no tiene intención de apartar "preventivamente" a Domínguez.