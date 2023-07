PSOE-A exige a la Junta "aprobar ya todas la medidas" de la Ley de igualdad y López les acusa de "feminismo electoral"

SEVILLA, 13 (EUROPA PERSS)

La diputada socialista María del Pilar Navarro ha exigido en el Pleno del Parlamento a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Lolez López, "aprobar ya todas las medidas" de la Ley andaluza de igualdad tras cinco años del gobierno de Juanma Moreno, mientras que esta ha acusado al PSOE-A de poner en práctica un "feminismo electoral".

Así, durante su intervención, Navarro ha espetado a López que llevan "cinco años gobernando en Andalucía y están incumpliendo sistemáticamente todos los preceptos de la Ley de igualdad en su modificación del año 2018", como muestra "no un botón, sino cinco". Así, ha criticado que la ley "obliga" al Consejo de Gobierno de la Junta a aprobar un plan integral de sensibilización contra la violencia de género en un plazo de un año desde su entrada en vigor, con lo que "tenían que haberlo aprobado como muy tarde el 2 de agosto del 2019 y llevan casi cuatro años de retraso".

Además, Navarro ha recordado que la Ley de igualdad "obliga" a formular un plan de formación para todo el personal de la Junta de Andalucía, pero "llevan más de cinco años y todavía no lo han aprobado", con lo que se pregunta "si es falta de conocimiento o falta de voluntad", como, continúa, "tampoco han aprobado el plan para eliminar la brecha salarial" al que también "obliga" la Ley de Igualdad.

La diputada socialista también ha indicado que esta ley "obliga" a todas las consejerías y a todos los organismos públicos de la Junta a aprobar sus propios planes de igualdad y "que no todas las tienen aprobados"; además, continúa, la Justicia "tumba el plan de igualdad de la mayor empresa pública de Andalucía como es Amaya". También ha reprochado a López que en cinco años "no hayan aprobado ni una sola sanción por incumplimiento de la igualdad", pese a que la ley "aprobaba un régimen sancionador muy duro para aquellos que la incumplen".

"Es que gobierna Juanma Moreno ya no hay desigualdad o es que miran para otro lado y no aplican la Ley de igualdad", ha apuntado la diputada socialista, que ha instado a Loles López "a aplicarse el cuento y aprobar ya todas las medidas de la Ley andaluza de igualdad para que su Consejería sea de verdad la Consejería de Igualdad de los Andaluces y no la Consejería de igual nos da".

En su dúplica, la consejera ha expuesto que en 2018 cuando gobernaba el PSOE "los altos cargos de representación política eran 55,7% hombres, 44% mujeres, mientras que en 2023, con el gobierno de Juanma Moreno, hombres son un 49% y mujeres un 51%, con lo que hemos crecido seis puntos".

Asimismo, ha señalado que si van al portal de transparencia del gobierno de España, "el gabinete del presidente del gobierno lo componen diez personas, ocho hombres y dos mujeres", al tiempo que ha añadido que el presidente Pedro Sánchez "decía que iba a promover la ley de paridad que anunció que después descubrimos que era una copia y que finalmente nunca aplicó", porque si no "sería ilegal su gabinete".

Al respecto, López ha criticado el "feminismo excluyente" del PSOE, en el que "los hombres eran el problema y para nosotros los hombres son parte de la solución"; y como "no le gusta ahora dice que va a hacer un feminismo integrador, pero eso no es nuevo porque en su feminismo integrador integran a todos los que tengan el carnet del PSOE; aunque eso sí, si para el sillón necesitan acordar con otros, los que tengan el carnet de Bildu, de Podemos y de Esquerra también valen".

"Tienen un feminismo electoral. Me sorprende que ustedes, mujeres a las que yo respeto mucho, hayan decidido ser el coro de la veleta de Sánchez. Yo he decidido ser dueña de mi presente, mi opinión y mi pensamiento. Simplemente mujer y libertad, fuera de etiquetas, esa es nuestra igualdad", ha finalizado.