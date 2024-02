El PSOE-A dice que la "reclamación judicial" del bono de alquiler joven evidencia el "fracaso" de la Junta en su gestión

La portavoz del PSOE-A en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía, la cordobesa Isabel Ambrosio, ha afirmado este lunes que la "reclamación judicial que cientos de jóvenes andaluces están haciendo en los tribunales por el impago del bono de alquiler joven de 2022 es la prueba más evidente del fracaso y de la incapacidad" del Gobierno andaluz del PP-A "en la gestión y tramitación de esta ayuda estatal".

Ello, según ha informado el PSOE-A en una nota, ha llevado a Ambrosio a acusar al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, de "practicar un boicot a las ayudas que proceden del Gobierno de España".

La portavoz socialista ha expresado su "preocupación" ante la tramitación del bono de alquiler joven, dada la "nefasta gestión del Gobierno de Moreno", que "ha obligado a centenares de jóvenes a recurrir a los tribunales para defender sus derechos ante el sistemático incumplimiento de la Junta de Andalucía"·.

"Ya no valen las falsas disculpas para dar explicaciones --ha señalado--, ni los remedios inútiles, porque Moreno ha truncado los planes de vida de miles de jóvenes andaluces, que han visto como sus sueños de emancipación y de poder acceder a una vivienda de alquiler se han convertido en una auténtica pesadilla".

En este sentido, la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba ha argumentado que "un gobierno andaluz que no cuida a sus jóvenes, que no tiene propuestas para ellos y que encima boicotea las que vienen desde el Gobierno de España, no merece administrar el futuro de Andalucía".

Para Ambrosio, "la soberbia de Moreno y su obsesión continua por la confrontación son los responsables de tanto daño", al tiempo que ha dicho que la consejera andaluza de Vivienda, Rocío Ruiz, "debería de marcharse a su casa por impedir que los jóvenes andaluces puedan acceder a la suya propia".

Ambrosio ha querido reconocer el trabajo y el esfuerzo, por el contrario, de la Plataforma de Afectados por el Bono de Alquiler Joven, que ha anunciado que más de medio millar de jóvenes andaluces afectados por el retraso en los pagos del bono de alquiler joven presentarán una denuncia colectiva contra el Gobierno andaluz por la gestión de estas ayudas.

Según ha precisado dicho colectivo, la Junta de Andalucía ha tramitado 8.000 expedientes, de los cuales se habrían pagado el 69%, esto es, 5.520 expedientes, sobre el total de más de 17.000 solicitudes aceptadas, lo que representa sólo un 32,4%, tras más de dos años esperando, mientras que comunidades como Cataluña van ya por la segunda convocatoria.

Para Ambrosio, "no hay nada que pueda justificar ya este retraso, que está causando un daño irreparable a los 17.000 jóvenes andaluces que solicitaron esta ayuda, siendo los últimos de toda España, y la única respuesta que han recibido por parte del Gobierno de Moreno es que tengan paciencia, una paciencia que ya se ha acabado porque les ha obligado a muchos de ellos a dejar sus pisos de alquiler y volver a casa de sus padres, a recurrir a ayudas económicas de familiares o amigos o a pedir un crédito".

La portavoz socialista ha recordado que la Junta de Andalucía "contaba desde marzo de 2022 con los más de 68 millones de euros que le transfirió el Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía para la tramitación del pago de una ayuda de 250 euros mensuales, durante un año, para el acceso de jóvenes a viviendas en alquiler".