PSOE-A critica que la "pandemia silenciosa" de la salud mental "no sea una prioridad" para el Gobierno de Moreno

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez ha criticado este sábado que la "pandemia silenciosa" de la salud mental "no es una prioridad" para el Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno.

Así lo ha manifestado la parlamentaria socialista este sábado en una nota al hilo del rechazo del PP-A a propuestas del PSOE-A para "aumentar los recursos destinados a la atención a personas afectadas por esta pandemia silenciosa y a sus familias".

María Márquez ha defendido que, para el PSOE de Andalucía, "la salud mental es una prioridad", más cuando los datos indican que el suicidio fue la principal causa de muerte externa en 2022 en la comunidad.

Con el objetivo de afrontar esta problemática, el Grupo Socialista propone "más protagonismo" de la salud mental en los presupuestos de la Junta, pero, según ha lamentado la parlamentaria, Juanma Moreno "dice 'no' a aumentar el número de profesionales sanitarios en este ámbito, a más programas formativos para personas que trabajan con andaluces y andaluzas afectadas y a más inversión a favor de las familias de personas con problemas de salud mental".

"Incluso dicen 'no' Moreno Bonilla y el PP a que la Junta aporte dinero a los ayuntamientos" para el desarrollo a nivel local de programas que combatan adicciones "y el sufrimiento que causan a las personas y a sus familias", ha criticado María Márquez.

La portavoz socialista ha advertido, no obstante, de que desde el PSOE-A "seguiremos insistiendo" en la necesidad de "atender más y mejor" la salud mental en Andalucía, y al respecto ha aseverado que "no defenderemos al completo la sanidad pública si no defendemos la salud mental".