PSOE-A critica que a Moreno "no le importa la financiación" autonómica si no es "para confrontar con Sánchez"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles que por parte del Gobierno del PP-A no se haya apoyado la propuesta que ha realizado su partido para debatir acerca de la reforma del modelo de financiación autonómica en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, y ha considerado que de esa posición se desprende el mensaje de que al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "no le importa" la cuestión de la financiación si no es "para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Así lo ha señalado la también vicesecretaria general del PSOE-A en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado que, después de llevar "cinco años" diciendo "que Andalucía está infrafinanciada", ahora que el PSOE-A "pone encima de la mesa una solución real y posible en el Senado" para abordar esta cuestión y a los 'populares' que gobiernan en la Junta "no les parece bien".

"¿En qué quedamos?", se ha preguntado Ángeles Férriz, quien ha subrayado que "el modelo socialista que defiende Moreno" para reformar el modelo de financiación "no coincide con el modelo" de otros líderes del PP como la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el gallego Alberto Núñez Feijóo, y "el sitio donde hay que debatir esto es la cámara territorial" que es el Senado.

La portavoz socialista ha sostenido que, con el rechazo a dicha propuesta del PSOE-A, "el mensaje" que trasladan desde el Ejecutivo del PP-A es que "si la financiación no sirve para confrontar con el Gobierno de España y con Pedro Sánchez, no nos importa la financiación", como tampoco "les importa el desarrollo estatutario y por eso lo vetan en el Parlamento" andaluz, ha añadido aludiendo a otra reciente iniciativa del Grupo Socialista que rechazó el PP-A en el Pleno de la Cámara.

PIDE A MORENO QUE SE DEJE "DE PANTOMIMAS"

En esa línea, ha instado al presidente de la Junta a dejarse "de pantomimas y de teatrillos", y le ha acusado de estar "jugando con los intereses de Andalucía", tras lo que ha criticado igualmente que al Gobierno andaluz "tampoco le parece bien" la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez "para condonar parte de la deuda de Andalucía" como el PSOE ha acordado con ERC para Cataluña.

Tras ello, la dirigente socialista ha considerado que "cada vez está más claro que todo lo que no sea confrontar con Pedro Sánchez no le vale" a Moreno, "porque esa es la razón de ser de su gobierno", y el líder del PP-A "no gobierna para los andaluces", a quienes "no soluciona ninguno de los problemas que tienen", según ha añadido.

Férriz ha aseverado que Moreno "vive de las rentas de un Presupuesto que es el mayor de la historia, deteriorando los servicios públicos y lleno de odio hacia Pedro Sánchez", tras lo que ha afirmado que "una comunidad autónoma no se puede gobernar desde el odio", y "Andalucía no se merece un presidente así, que está a otras cosas, pero que no está para atender los problemas de los andaluces", según ha lamentado.

Sobre la propuesta del PSOE-A para abordar en el Senado la reforma de la financiación autonómica, la portavoz socialista ha defendido además que "es mucho más útil para los españoles hablar de un tema que nos preocupa fundamentalmente a los andaluces" y que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "al menos de boquilla, le interesa también".

"¿Por qué no puede debatirse en la cámara territorial un debate de financiación autonómica?", ha preguntado Ángeles Férriz antes de apostillar que "si luego ese debate se tiene que llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se lleve", pero por parte del PSOE-A por lo que apuestan primero es por elevar esa cuestión al Senado, donde, además, cuenta con un escaño por designación autonómica su secretario general, Juan Espadas, quien es el portavoz del grupo socialista en la Comisión General de Comunidades Autónomas, según ha recordado además.

MORENO "NO HABLA DE LO QUE PASA EN ANDALUCÍA"

Por otro lado, Ángeles Férriz también ha señalado que, mientras que a los socialistas les "revientan las sedes y las casas del pueblo" en las protestas convocadas contra la anunciada ley de amnistía para encausados por el proceso independentista catalán, "los andaluces también se manifiestan de manera pacífica por otros temas y problemas que les interesan muchísimo más" como la sanidad o la educación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al respecto, ha criticado que el presidente de la Junta "no habla de lo que pasa en Andalucía", de cuestiones como la falta de profesores de apoyo para niños con "necesidades educativas especiales", los "problemas que tienen muchos pueblos con el transporte escolar", o de los "mil muertos en siniestros laborales por los que se manifestaban los sindicatos mayoritarios" el pasado lunes.

Moreno "tampoco habla de los 17.000 jóvenes a los que les ha fastidiado la vida porque tiene el dinero" del Bono de Alquiler que le transfiere el Gobierno a la Junta "metido en un cajón en lugar de gestionarlo y dárselo" a este colectivo, según ha continuado Ángeles Férriz, quien también ha criticado que el Ejecutivo del PP-A "se gaste 38 millones de euros en un 'spot' publicitario" para promocionar Andalucía como destino turístico "mientras los museos se caen a pedazos y tienen goteras".

De igual modo, la portavoz socialista ha criticado que el presidente andaluz "no habla" tampoco "de que el paro sigue subiendo en Andalucía", o de "la vergüenza, la angustia y la desesperación que siguen viviendo los andaluces con su sanidad pública", y al respecto ha enseñado una cita para traumatología que ha recibido "para el 13 de marzo de 2025" que ha recibido "una persona de Jaén que tiene un problema de rodilla", según ha criticado.

Férriz también ha denunciado que "hay 40.500 andaluces esperando para entrar en el sistema" de la dependencia, lo que "provoca que el 30% de las personas que han pedido entrar en el sistema se mueran antes" de conseguirlo, según ha advertido antes de criticar que "esto no le conmueve" a Juanma Moreno, que está en "otras cosas", y para quien el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es más importante que los andaluces", según ha criticado para concluir.