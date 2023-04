PSOE-A critica que Moreno haya metido a Andalucía "en la mayor crisis institucional con la UE" por Doñana

El parlamentario andaluz del PSOE-A Mario Jiménez, ante la proposición de Ley de PP y Vox sobre la ampliación de los regadíos en el Parque Nacional de Doñana, ha destacado que la "incapacidad, la impericia, la soberbia y, sobre todo, la inconsistencia como presidente de la Junta" de Juanma Moreno (PP-A), "ha metido a Andalucía en la mayor crisis institucional con la Unión Europea (UE) desde que comenzó la autonomía".

Así y en rueda de prensa en Córdoba, Jiménez, quien ha intervenido en nombre del PSOE-A en el debate parlamentario sobre la toma en consideración de la citada proposición no de Ley, ha lamentado que se ha hecho "el ridículo ante las instituciones europeas con el intento de legalizar regadíos ilegales" en el espacio de Doñana.

El problema, según ha señalado, es que "Andalucía se está jugando miles de millones de euros" de fondos europeos que, "si Moreno se empecina en esta soberbia e incapacidad, pueden complicar la capacidad de recuperación económica de Andalucía", de forma que, "con esta crisis que ha generado se está jugando con el futuro de la industria andaluza, de la política agraria común y los fondos de recuperación".

Moreno, a juicio del parlamentario del PSOE-A por Huelva, "ha demostrado no tener hechuras de presidente, porque, de otra forma no hubiera puesto en marcha este proceso para conducir a Andalucía a esta crisis por un puñado de votos", lo que le ha llevado a acusar al presidente andaluz de una "tremenda frivolidad y un grandísimo desconocimiento de la complejidad de la gestión del espacio Doñana" y de su gobernanza, "en la que nada sale adelante si no es fruto del acuerdo y del respeto mutuo de las partes y de los intereses que confluyen allí".

Por eso, Jiménez ha reiterado la petición del Grupo Parlamentario Socialista para que Moreno retire esta Ley, "porque no se puede negociar sobre lo ilegal, y lo que plantea va en contra del ordenamiento jurídico andaluz, español y europeo". Además, en opinión del parlamentario socialista, "Feijóo no defendió ayer en ningún momento la proposición de Ley en el Senado", lo que evidencia que Moreno "está solo" y únicamente le "acompaña la extrema derecha y su populismo radical", y "ayer se pudo ver que posiblemente tenga, por parte de su partido a nivel nacional, un correctivo".

A juicio de Jiménez, el asunto de Doñana "le ha quitado la careta de moderado" al presidente andaluz y ha descubierto su auténtica faz, que es la de un "político radical de derechas que ha querido aparentar una moderación que no tiene, una capacidad política que ha demostrado no tener", mientras que sí "ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta".

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, la cordobesa Isabel Ambrosio, ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía para que retire su proposición de Ley sobre regadíos en el entorno de Doñana y "abra una ronda de diálogo para encontrar soluciones".

Ambrosio ha destacado que "lo primero que debe hacer es preservar el entorno y la protección del acuífero" y que cualquier solución tiene que "garantizar la seguridad jurídica, tiene que estar adecuada a la Lista y contar con los informes preceptivos", pero, entre tanto, Moreno "está generando un grave problema y el Grupo Socialista le va a seguir exigiendo la retirada de su iniciativa, porque es un fraude procesal".

Además, Ambrosio ha anunciado que los socialistas van a solicitar una serie de comparecencias de agentes sociales, agricultores y expertos, "para que los escuchan ahora y puedan su opinión en el proceso de tramitación de esta ley. Pedimos a Moreno que abandone la soberbia e inicie un trabajo para la búsqueda de soluciones de forma sensata", según ha concluido.