PSOE-A critica que no hay "ninguna voluntad de diálogo" en la Junta sobre la ley de regadíos en torno a Doñana

El parlamentario andaluz del PSOE-A por Huelva Mario Jiménez ha denunciado este lunes que el Gobierno del PP-A "no tiene ninguna voluntad de diálogo ni de mejora" para tratar de solucionar la situación generada por la proposición de ley planteada por PP-A y Vox para la ampliación de regadíos en el entorno del espacio natural de Doñana.

"Van a imponer a fuego una proposición de ley que va a arruinar el futuro del parque nacional de Doñana y que va a comprometer, de manera muy importante, la credibilidad y la reputación de la agricultura andaluza fuera de nuestra comunidad autónoma y en los mercados internacionales", ha advertido al respecto Mario Jiménez, para quien PP y Vox han provocado "un desastre absoluto" con esta proposición.

En el transcurso de una entrevista en Onda Local de Andalucía reseñada por el PSOE-A en una nota, Mario Jiménez ha aseverado que "es mentira" además que PP y Vox estén dispuestos a mejorar el texto, y al respecto ha opinado que "si lo hubieran estado ni siquiera lo hubieran presentado".

El parlamentario del PSOE-A ha subrayado que "antes" de que PP-A y Vox presentaran dicha iniciativa "les dijimos que nos sentáramos a hablar en el Parlamento y que se sentara con el Gobierno de España, que es el que tiene las competencias hidrológicas en la cuenca del Guadalquivir".

Sin embargo, el Gobierno del PP "no ha querido en ningún momento sentarse a dialogar" y, de hecho, "la prueba más evidente es que cuando ha llegado el momento de plantear qué agentes tienen que comparecer en el Parlamento, han impuesto a fuego su listado", de forma que "sólo comparece quien ha querido el PP, sólo los que le van a dar la razón en esta sinrazón que es la proposición de ley", según ha criticado el parlamentario socialista.

Al respecto, Mario Jiménez ha remarcado además que "sólo por la presión del PSOE han corregido el desatino que significaba dejar fuera de los comparecientes al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes".

El parlamentario socialista ha recordado, asimismo, que fue el PSOE el que impulsó el plan de la corona norte, que se alcanzó "con altísimo consenso, también con el del Gobierno de Rajoy en aquel momento".

Para ello, según ha puesto de relieve, el PSOE "dialogó con todo el mundo, con la comunidad científica, con el Consejo de Participación de Doñana, con los ecologistas, con las organizaciones agrarias, con los regantes, con las universidades andaluzas, con el Gobierno de España, con la UE, y con la Unesco, y conseguimos cerrar ese plan que permitió que de esas 11.000 hectáreas que estaban en litigio, todos los actores ratificaran que 9.300 se podían considerar agrícolas, zona regable, y por lo tanto se le garantizaba la dotación de agua para poder seguir adelante".

Según ha agregado Mario Jiménez, "lo que no puede ser es lo que pretende ahora el PP, sin diálogo y de manera unilateral". "Como elefante en una cacharrería pretender imponer, en una zona que ahora no tiene asegurada en estos momentos los regadíos, una declaración de zona regable", ha denunciado.

El parlamentario onubense ha sostenido además que "no tiene sentido declarar zona regable una zona que no tiene garantizado bajo ningún concepto la dotación de agua", y ha incidido en que "es una estafa, en primer lugar a los agricultores, a los que el Gobierno andaluz a base de populismo e insolvencia les está prometiendo lo que no es posible, y en segundo lugar, está estafando a la opinión pública, diciendo que se está defendiendo a la agricultura y no se está defendiendo, se está perjudicando".

"AGRESIÓN NEGACIONISTA"

En este sentido, el parlamentario socialista ha recordado que la agricultura andaluza exporta, por lo que para ella es "muy importante el prestigio y las normas de calidad y la reputación internacional". "Y con esa agresión absolutamente vergonzosa y negacionista que está haciendo el Gobierno del PP, no sólo no está defendiendo la agricultura andaluza, sino que está comprometiendo su reputación internacional a base de torpezas y de desconocimiento de cómo funciona esto", según ha alertado.

"Y, desde luego, con una insensibilidad manifiesta con lo que significa Doñana ante la comunidad internacional, que está poniendo en peligro la declaración de patrimonio mundial de esa tierra", ha añadido.

Mario Jiménez ha apostado por "buscar una solución para los agricultores, pero no como un elefante en una cacharrería, de manera absolutamente insolvente como la que está haciendo el Gobierno del PP", según ha apostillado antes de remachar que "hay que sentarse y buscar una solución que sea real", y de insistir en que "el PP le está mintiendo a los agricultores de Huelva".

"IRRESPONSABILIDAD" DE MORENO

Mario Jiménez ha criticado que, desde el PP-A, "ahora que vienen las elecciones generales vuelven a sacar el engaño, el señuelo y la mentira a unos agricultores que merecen respeto", y ha sostenido que "el detonante de lo que está pasando ha sido la irresponsabilidad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "para intentar ganar los votos de una serie de familias desesperadas que han visto cómo no podían seguir cultivando sus tierras, les ha mentido a ellos y ha sacado un señuelo electoral".

"El PP, con su irresponsabilidad e insensibilidad, ha regalado a nuestros competidores esta campaña", así como "munición para que nos ataquen en los mercados internacionales", ha añadido Mario Jiménez, que ha insistido en que "lo que tenía que hacer el PP es rectificar su posición y retirar la proposición de ley".

El parlamentario del PSOE-A ha zanjado que los socialistas "ya le advertimos que nuestros competidores iban a aprovecharlo para atacarnos y lo han hecho; y el presidente del Gobierno de España --Pedro Sánchez-- lo que denuncia, precisamente, son las consecuencias que se han producido como resultado de esa irresponsabilidad del PP", ha zanjado Mario Jiménez.