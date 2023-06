El PSOE-A cree que el balance de Moreno sobre Andalucía es "mediocre en lo económico y desastroso en lo social"

El parlamentario socialista Mario Jiménez cree que el balance que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, puede hacer en el próximo pleno del Parlmaento andaluz es uno "muy pobre, mediocre en lo económico y desastroso en lo social", con una situación "imposible de sostener" en la sanidad, la educación, en servicios sociales o dependencia.

Y es que, para el PSOE-A, en el pleno del próximo miércoles, el presidente podrá exponer su visión de lo que acontece en la comunidad, pero "mucho nos tememos que Moreno Bonilla planteará una realidad de Andalucía que no existe", alegando que "lo que tenemos es una gestión nefasta que ha traído muchos perjuicios y no ha servido para que cojamos la vía de la recuperación económica ni de los derechos perdidos".

Así, asegura que "la única asignatura que ha aprobado es la propaganda y la confrontación estéril". Es más, Jiménez ha lamentado que Moreno "haya faltado a su compromiso de reunirse con la oposición mensualmente para llegar a acuerdos y haya convertido la mayoría absoluta en un monólogo absoluto".

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista enfrenta el próximo debate como una ocasión para volver a plantear sus propuestas, advirtiendo de que si el presidente de la Junta de Andalucía llega al próximo miércoles sin haberse sentado con el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y sin recoger su mano tendida para solucionar el grave problema que está ocasionando a Doñana, "llegará a ese debate habiéndolo perdido de entrada".

Por eso, ha pedido a Moreno que acepte la oferta de diálogo porque "de no hacerlo sería un desprecio a la oposición y demostraría su soberbia y que no es el presidente que había prometido a los andaluces". "No puede ser el presidente que trae problemas y no soluciones", ha concluido.