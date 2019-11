PSOE-A considera que Susana Díaz "sale reforzada" con un "grandísimo resultado"

Cornejo: "Vox se ha comido a Cs, se va a comer al PP-A y será nuestro adversario político al paso que va"

La dirección del PSOE andaluz ha defendido este lunes que su secretaria general y ex presidenta de la Junta, Susana Dáiz, "sale reforzada" tras el "grandísimo resultado" del partido en la comunidad en las elecciones generales de este domingo 10 de noviembre, donde ha obtenido 25 escaños, uno más que en los comicios del 28 de abril.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, tras una reunión de la Ejecutiva regional del partido, el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, quien ha recalcado que ya antes de los comicios "estaba claro" el apoyo de la Comisión Ejecutiva nacional y del líder del partido, Pedro Sánchez, a Susana Díaz y "así lo ha escenificado y manifestado en cada acto que se ha celebrado". Así, ha apuntado que cuando llegue el momento, se convocará el congreso, "y entonces trabajaremos para volver a sacar el mejor proyecto con los mejores líderes".

Ha apuntado que obtener malos resultados ocurre como al ya ex líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, que ha dimitido, "pero en estas elecciones, en comparación a las anteriores y con el resto de territorios, no hemos tenido un mal resultado, hemos tenido un grandísimo resultado y sale reforzada", ha sostenido Cornejo, que también ha trasladado a la dirección de Sánchez el "total apoyo" del PSOE-A porque "se ha hecho todo lo que se podía hacer".

Cornejo, que ha ofrecido una rueda de prensa mientras se celebraba en San Vicente una reunión de la Ejecutiva regional del partido para analizar los resultados del 10N, ha subrayado que esta es la quinta victoria consecutiva en Andalucía y que esto evidencia la "robustez y fortaleza" del PSOE-A, que "es el partido preferido por la inmensa mayoría de los andaluces", ya que el mapa que ha arrojado el 10N "es totalmente rojo, hemos ganado en el 90 por ciento de los municipios".

Tras desgranar datos como que los socialistas han sido los más votados en 698 municipios de los 785 que hay en Andalucía, por 38 del PP-A, 33 de Vox y uno de Cs, Cornejo ha apuntado que la formación de Santiago Abascal ya "no le pisa los talones" al PP sino que "está en igualdad de fuerzas" mientras el PSOE-A "mantiene la fuerza y el apoyo mayoritario pese al impacto de la ultraderecha".

"Vox se ha comido a Cs, se va a comer al PP-A y será nuestro adversario político al paso que va", ha advertido el dirigente socialista, que ha recomendado al presidente de la Junta y de los 'populares' andaluces, Juanma Moreno, y al vicepresidente y líder del Cs, Juan Marín, que deben reflexionar por el auge de Vox.

Y es que, a su juicio, "los resultados evidencian el rechazo a las políticas que se aplican en Andalucía", pues el resultado que han obtenido ambas fuerzas es "un castigo por aplicar políticas de recortes en sanidad o educación, porque han pasado de no querer hacerse una foto a consolidar las políticas de ultraderecha en los Presupuestos", de modo que Vox ha subido "porque lo han blanqueado".

Ha incidido en que Moreno "no ha ganado ninguna de las elecciones a las que ha concurrido" y que este 10N ha obtenido "el segundo peor resultado de la historia del PP-A", así ha considerado que por ser presidente "gracias a la ultraderecha", ahora "ahí tienen los resultados", al igual que Cs, que se convierte en Andalucía en una fuerza "casi residual". Y todo, "a pesar de la campaña sucia y tramposa de la derecha" pues "los ciudadanos han vuelto a confiar en el PSOE y rechazan los partidos de derechas".

Cornejo ha subrayado que Andalucía "es de izquierdas", pues este bloque suma más que el de derechas, en "escaños y en votos", al tiempo que ha considerado que el resultado en las urnas supone el rechazo al modelo andaluz, que "está agotado".

"La situación en Andalucía con más paro, recortes y retroceso en derechos ha contribuido a esos resultados, pierden escaños por blanquear al Vox", ha abundado antes de insistir en que PP-A y Cs son "los verdaderos culpables del incremento de la ultraderecha" y que Moreno y Marín "se pueden colgar medalla de dar cobertura y convertir en casi segunda fuerza en Andalucía a la ultraderecha".

Preguntado por si cree que estos resultados pudieran provocar que la legislatura se acortarse en Andalucía, Cornejo ha señalado que los dos partidos del gobierno "han fracasado", incluso Cs con un "batacazo", porque la ciudadanía "no ha reconocido su labor", pero que serán ellos los que tengan que pronunciarse sobre dicho asunto, toda vez que ha insistido que quien manda en el Gobierno andaluz "es Vox, sin ellos no suman, no ganaron las elecciones".

NO DEBE HABER OTRAS ELECCIONES

Así las cosas, a nivel estatal, ha hecho un llamamiento de responsabilidad al resto de partidos del país "para que una vez que todos escuchen a la ciudadanía, que ha vuelto a hablar con claridad y rotundidad, y den a España un Gobierno estable y fuerte, que es lo que necesita el país". "Los españoles no entenderían un nuevo bloqueo, es responsabilidad de todos que España cuente con un gobierno estable", ha agregado Cornejo antes de sentenciar que "no debe haber otras elecciones".

"Apelamos a la generosidad y al sentido de Estado, se debe hacer lo posible porque el país no puede esperar ni un minuto más en el bloqueo", ha apostillado el socialista andaluz, que defiende que Sánchez tiene que gobernar "y el resto de fuerzas abandonar su estrategia de bloqueo, ser responsables y consecuente con lo que han decidido los ciudadanos libremente, tienen que aceptar los resultados y acabar con la inestabilidad del país".