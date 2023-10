El PSOE-A avisa que Moreno "no quiere quitar a la universidad privada el gran negocio" del máster del profesorado

El portavoz de Universidades del Grupo Socialista del Parlamento andaluz, Antonio Ruiz, ha denunciado este martes que el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, y su Gobierno demuestran que "no quieren quitar a la universidad privada el gran negocio" del máster del profesorado al rechazar el PP con su mayoría absoluta parlamentaria la proposición no de ley (PNL) del PSOE en comisión para promover la creación en la Universidad Internacional de Andalucía UNIA de un Máster virtual de 1.000 plazas para dar respuesta a la creciente demanda existente que no alcanzan a cubrir las universidades públicas.

Antonio Ruiz ha recordado que el máster universitario en profesorado se realiza en todas las universidades públicas andaluzas de forma presencial y semipresencial en la UNIA, incidiendo en que esta oferta es claramente "insuficiente" con "datos escandalosos" que demuestran cómo miles de estudiantes se quedan sin poder formalizar la matrícula en dicho Máster cada curso académico. Esta elevada demanda "ha supuesto un incremento" espectacular en la oferta de plazas en la privada, a la que muchas familias tienen que recurrir y llegar "al endeudamiento" para asumir de 6.500 a 8.000 euros de coste de la matrícula.

Por eso, según ha dicho, la PNL socialista planteaba la creación de un máster virtual por la UNIA para "atender especialmente las demandas del estudiantado andaluz en esa etapa" a precios públicos. Antonio Ruiz ha censurado así que el PP se "niegue a crear ni una nueva plaza pública de este ciclo habilitante para profesorado, porque no quiere quitar un gran negocio de las privadas, pues con el máster de Secundaria hacen muchísima caja".

Ha criticado que para Juanma Moreno y su Gobierno "cualquier argumento es bueno a la hora de debilitar lo público", rechazando que la creación del máster que propone el PSOE pueda afectar a la autonomía de la UNIA, a cuyo rector "le nombra a dedo el consejero de Universidades".

Ruiz ha equiparado las excusas de la consejera de Educación, la popular Patricia del Pozo, para favorecer la enseñanza concertada y reducir las unidades públicas por falta la baja natalidad a la gestión del consejero de Villamandos al frente de la enseñanza universitaria, censurando que "le desborda la demanda del máster de profesorado y tira de la privada. A la consejera Del Pozo le sobran colegios públicos y a Villamandos le falta presupuesto", ha sentenciado.