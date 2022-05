PSOE-A anima al movimiento feminista a alzar la voz el 19J para sacar de la Junta a "los enemigos de las mujeres"

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, ha lamentado que las mujeres son "las que más hemos sufrido las políticas de las tres derechas", por lo que ha animado al movimiento feminista a unirse en las elecciones andaluzas del 19 de junio para que no gobiernen "los enemigos de las mujeres".

"Creíamos que todo lo conseguido ya era nuestro, pero en estos tres años de gobierno de Moreno Bonilla son las mujeres las que más hemos sufrido las políticas de las tres derechas", ha dicho Férriz, quien ha instado a "reivindicar todo lo que conquistamos y todo lo que queda por conquistar".

Férriz ha participado en el Foro de Igualdad del PSOE de Málaga, que se ha celebrado este sábado en Benalmádena, y al que han asistido también la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo; el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, y la candidata al Parlamento de Andalucía, Isabel Aguilera. Desde allí, ha apremiado a que alcen la voz las mujeres, "los colectivos feministas, para que esta tierra siga siendo progresista, para que avance, y para ello tiene que gobernar Juan Espadas".

Frente a los avances, Ángeles Férriz ha criticado los "ataques de las derechas a las mujeres": "cuando no gastas el dinero destinado a empleo, no apuestas por la dependencia, no gastas el presupuesto del pacto contra la violencia de género, sino que la niegas y la blanqueas, son las mujeres quienes pagamos el precio más alto y las más perjudicadas".

"Todo esto ha pasado el Andalucía", ha dicho la vicesecretaria socialista, quien ha defendido que Andalucía "tiene que ser progresista porque si no seguiremos retrocediendo". "El gobierno de Moreno Bonilla arremete contra el movimiento asociativo de las mujeres y lleva a cabo sibilinamente políticas que merman derechos y libertades", ha indicado, advirtiendo a Moreno y a Olona "que se preparen porque aquí no van a gobernar".

Por su parte, la candidata al Parlamento de Andalucía, Isabel Aguilera, ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno "ha vendido los derechos de las mujeres a la extrema derecha a cambio de un sillón", por lo que ha defendido encuentros como el de este sábado para "reflexionar, debatir, tejer alianzas y determinar estrategias para recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía".

Así, ha puesto en valor los "logros" que se han conseguido en 25 años y los ha achacado a los gobiernos socialistas. Ante esto, ha alertado de que "este trabajo se puede venir abajo si caemos en manos de la ultraderecha", por lo que ha animado a "unirnos para conseguir el bien común de todas". "Andalucía no sería la misma que es hoy si no hubiéramos tenido los gobiernos socialistas que hemos tenido", ha dicho Aguilera, que ha defendido que de otra forma Andalucía "no sería la mitad de humana, completa, solidaria ni igualitaria de lo que hoy en día es".