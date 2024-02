PSOE-A afea a "los senadores andaluces del PP" votar contra el mismo objetivo de déficit que la Junta aprobó para 2024

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles la falta de "coherencia" que, en su opinión, van a poner de manifiesto "los senadores andaluces del PP" al votar en la cámara alta contra los objetivos de estabilidad presupuestaria diseñados por el Ministerio de Hacienda, que contemplan un objetivo de déficit del 0,1 por ciento para las comunidades autónomas de cara al ejercicio de este año 2024, que es el mismo que el Gobierno andaluz del PP-A ha incluido en el Presupuesto de la Junta para el presente año.

Así lo ha puesto de relieve Ángeles Férriz en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz al hilo de la votación de los objetivos de déficit prevista este miércoles en el Senado, y a los que el PP, que cuenta con mayoría absoluta en dicha cámara, tiene previsto votar en contra.

La portavoz socialista ha llamado la atención acerca de que "los senadores andaluces del PP van a votar en contra" del objetivo de déficit del 0,1 por ciento "que es justamente lo que aprobó el PP de Andalucía y el Gobierno" de Juanma Moreno en los Presupuestos de la Junta para 2024, de forma que los representantes 'populares' "van a votar" en el Senado en contra de "lo que aquí --en el Parlamento andaluz-- votaron a favor".

La portavoz socialista ha lamentado que al PP "no le importa que esa decisión perjudique a comunidades y ayuntamientos y merme la venida de fondos a Andalucía", porque para los 'populares' "es mucho más importante utilizar una institución como el Senado de ariete contra el Gobierno" de Pedro Sánchez "una vez más", según ha criticado.

En esa línea, Ángeles Férriz ha sostenido que la oposición "tiene que hacer oposición" al gobierno correspondiente, "pero no puede torpedear todas aquellas medidas" de un ejecutivo que vayan "en beneficio de los ciudadanos" de una comunidad.

Al respecto, ha denunciado que "hasta ahora el PP no para de torpedear todas las ayudas que van en beneficio" de Andalucía, y ha criticado así que haya votado "en contra de las ayudas al sector agrícola y ganadero, de la subida de las pensiones, del Salario Mínimo Interprofesional y de las becas", así como "de las ayudas al transporte", según ha enumerado.

La portavoz socialista ha reclamado "coherencia" al presidente de la Junta, de forma que "haga la crítica política que quiera, pero que no perjudique el interés de los andaluces", y tras lamentar que Juanma Moreno "sigue practicando esa técnica de escapismo, de ponerse siempre de perfil ante los problemas, de no asumir sus competencias y su puesto como máximo responsable de la Junta de Andalucía", ha concluido pidiendo al presidente andaluz que "al menos no torpedee ni obstaculice las medidas que toman otras administraciones".