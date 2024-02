PSOE-A afea a la Junta su "manoseo" del nombre de Muñoz Cariñanos en su "chapuza" en torno al Hospital Militar

El PSOE-A ha incidido este miércoles en criticar la "chapuza" que, en su opinión, ha cometido el Gobierno de la Junta de Andalucía para renombrar el antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones de Sevilla como Hospital Muñoz Cariñanos, "manoseando" así el nombre del médico militar asesinado por ETA en la capital andaluza en el año 2000.

Así lo ha manifestado la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) de hacer "de la mentira su forma de gobernar", algo que, según ha sostenido, también se ha puesto en evidencia en relación a la consulta que la Junta anunció que abriría entre profesionales sanitarios para elegir el nuevo nombre del antiguo Hospital Militar para su reapertura durante la pandemia de Covid-19 tras permanecer durante años cerrado.

La parlamentaria socialista ha aseverado que la Junta cometió "una chapuza" con dicha consulta, porque "no había ni empresa ni nada que gestionara aquel referéndum", de forma que lo que vino a hacer el Gobierno andaluz es animar a los sanitarios a votar lo que quisieran, que luego la Junta pondría el nombre que le diera "la gana".

En la misma línea se ha pronunciado desde su cuenta en la red social 'X' el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que a partir de una información de 'eldiario.es' que ha compartido en su comentario ha denunciado que "lo peor de esta mentira a los profesionales sanitarios y a Sevilla no es que quieran tomarnos por tontos", sino que Juanma Moreno "se jactó, como suele hacer cada vez con más frecuencia, de que había que hacer una cosa para hacer lo contrario".

"Encuesta manipulada con medios propios, igual que nos tiene acostumbrados con el Centra --Centro de Estudios Andaluces--, y resultados, los que más le gusten al presidente y, todo 'porque yo lo valgo'", ha continuado criticando Juan Espadas, que ha acusado al presidente de la Junta de ser "un artista del engaño y, de nuevo, con la sanidad pública en juego y una víctima del terrorismo cuyos familiares no se merecen este enjuague", según ha remachado.

Por su parte, Ángeles Férriz ha sostenido que el proceder de la Junta en relación a esta consulta para renombrar el antiguo Hospital Militar es "muy ejemplificador" de lo que es el Gobierno de Moreno, "un presidente que anuncia a bombo y platillo lo dialogante, lo moderado y lo democrático que es, que va a permitir un referéndum donde los sanitarios son los que van a poner el nombre al hospital que ha inaugurado cuatro veces, y luego no sólo es que no se respeta el nombre" elegido y "se pone el último que votó el personal sanitario, sino que además ese referéndum no tiene absolutamente ningún control, ninguna empresa que gestionara el referéndum".

La representante socialista ha querido dejar claro que por parte del PSOE-A respetan "todos los nombres que salieron" como posibles opciones para el antiguo Hospital Militar, y ha lamentado que el Gobierno andaluz del PP-A, sin "pudor ninguno", haya vuelto a "manosear el nombre de una víctima del terrorismo --el de Antonio Muñoz Cariñanos-- porque todo le vale" en su "confrontación y utilización de la banda terrorista para hacer política y para poner Andalucía al servicio de la estrategia de 'Génova' --en referencia a la dirección nacional del PP-- y de (Alberto Núñez) Feijóo", según ha sentenciado Ángeles Férriz.