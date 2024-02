PSOE-A advierte a la Junta de que la simplificación administrativa no puede equivaler a "evitar controles"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha advertido este miércoles de que la simplificación administrativa no puede suponer "evitar controles", y ha señalado que su partido estará a favor de esa estrategia si se destina a "mejorar la vida de la gente", pero no para que el Gobierno de la Junta pueda gastar el dinero público de los andaluces "como le dé la gana".

Ángeles Férriz ha realizado estas consideraciones en rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre el Decreto Ley que aprobó este pasado martes el Consejo de Gobierno andaluz por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración pública de la Junta y el impulso de la actividad económica en Andalucía, que forma parte del plan 'Andalucía Simplifica', denominado 'Plan AS', con el que el Ejecutivo del PP-A pretende "luchar contra el exceso de burocracia", según defienden desde el Gobierno autonómico.

En relación a este decreto, la portavoz socialista ha comentado que "lo primero" es "ver en qué consiste la simplificación administrativa" que plantea el Gobierno andaluz, y ha advertido de que el PSOE-A "no va a estar nunca en contra de que se eviten duplicidades y que se mejore la vida de la gente cuando tiene que acceder a una ayuda, a cualquier protocolo".

No obstante, ha señalado que los socialistas conocen "a la derecha en Andalucía, y simplificar no es evitar controles", y esa es la "preocupación" que tienen en el PSOE-A, porque han visto al Gobierno del PP-A "abusar de los contratos irregulares en periodos de emergencia" como los de la pandemia de Covid-19 "para dar contratos a dedo", y "dar contratos a empresas que no tenían teléfono, ni trabajadores, ni domicilio, ni registro, ni absolutamente un papel".

En esa línea, la portavoz socialista ha subrayado que "la derecha tiene una historia de contratos irregulares", y "la simplificación administrativa está muy bien, siempre y cuando se respeten los controles que tiene que haber para que la administración no dé el dinero a quien le da la gana y como le da la gana".

"Así que simplificación administrativa, sí, para mejorar la vida de la gente", pero no "para que Moreno Bonilla haga lo que le dé la gana con el dinero de los andaluces", ha resumido la portavoz parlamentaria socialista.

A la pregunta de si el PSOE-A se plantearía recurrir este decreto al Tribunal Constitucional (TC) --una opción a la que se ha abierto el grupo Por Andalucía--, la portavoz socialista ha indicado que primero el Gobierno de la Junta debe "facilitar" al PSOE-A "qué es lo que quieren hacer".

"Cuando veamos el detalle, diremos si estamos de acuerdo o no" y "qué medida vamos a tomar", ha abundado Ángeles Férriz, que ha criticado que el Gobierno del PP-A "está muy acostumbrado a filtrar a medios de comunicación" sus "intenciones" en vez de "relacionarse de una manera normal con el resto de formaciones políticas", que, de este modo, se enteran "por los medios de comunicación de cuáles son las intenciones que tiene" la Junta.