PSOE-A acusa a PP-A y Vox de "dar la espalda" a entidades locales para mejorar redes de abastecimiento de agua

La portavoz del Grupo Socialista en materia de Agricultura en el Parlamento andaluz, Ana Romero, ha acusado este miércoles al PP-A y Vox de "dar la espalda a ayuntamientos, consorcios, mancomunidades y diputaciones para mejorar las redes de abastecimiento" de agua, justo "en el peor momento de sequía y escasez" de dicho bien.

Así lo ha denunciado la diputada socialista en unas declaraciones difundidas por el PSOE-A tras el debate de una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista ha defendido en la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz relativa a un plan de choque económico para entidades locales, diputaciones, mancomunidades y consorcios andaluces para mejorar las redes de abastecimiento y reducir las pérdidas de agua.

Ana Romero ha subrayado que desde el Grupo Socialista han pedido "un plan de mejora de estas redes" de abastecimiento, porque "no sólo es que necesitamos más agua" en el actual contexto de sequía, sino es que "las redes están perdiendo entre un 30 y un 50 por ciento" en su sistema de abastecimiento, y "los ayuntamientos pequeños y medianos no pueden asumir ese coste si no queremos trasladarlo a las tarifas", ha advertido.

En concreto, el PSOE-A ha pedido a la Junta "un plan anual de seis millones de euros para los ayuntamientos, un plan de choque de obras de emergencia para sistemas supramunicipales" y que no tengan que ordenar "cortes" de agua para los ciudadanos, y ha criticado que, "ante ello, el PP y Vox han votado que 'no' y dejan abandonados a miles de ciudadanos de Andalucía ante posibles cortes de agua en los próximos meses".

Desde el Grupo Socialista han pedido al PP que "reconsideren la situación y las medidas, y que no se amparen en que no tienen competencias" para hacer lo que demanda el PSOE-A, "porque tenemos claros ejemplos de que lo han hecho en aquellos lugares donde han decidido, y que lo declaren de interés de la comunidad autónoma o que lo dediquen como amparo a los municipios tanto técnica como económicamente", ha concluido reclamando Ana Romero.