PSN plantea una estructura de gobierno en Navarra abierto a propuestas

Los representantes del PSN han entregado este martes a Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra su planteamiento sobre la estructura de gobierno, un documento abierto a las propuestas que puedan hacer sus interlocutores.

Según ha comentado a los periodistas el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, hoy era un día "de presentación de un documento de trabajo" sobre la estructura de Gobierno para que los otros grupos lo estudien y posteriormente se vuelvan a reunir "con las propuestas que tengan a bien presentar si así lo creen".

De momento, "vamos a guardar la confidencialidad del documento que hemos presentado", ha dicho, y aunque ha admitido que en el PSN quieren "un gobierno socialista", también ha reconocido que "evidentemente, cuando entras a negociar, estás dispuesto a llegar a acuerdos en otros términos".

Alzórriz ha querido dejar también claro que el PSN "ha transmitido a sus socios que no vamos a hablar con Navarra Suma, no se merece que hablemos con ellos cuando están insultando permanentemente a este partido y calumniando con mentiras en temas tan sensibles como el terrorismo que hemos sufrido los socialistas y las socialistas. Queda zanjado. No nos vamos a sentar a hablar con Navarra Suma".

Y ha añadido que "tampoco" se han sentado con EH Bildu porque consideran que los 23 votos que suman junto a Geroa Bai, Podemos e I-E son más que los 20 de NA+ y más que los 7 de la coalición abertzale, y por lo tanto es "una mayoría posibilista para gobernar esta comunidad".

Tras negar que unas nuevas elecciones generales puedan afectar a las negociaciones para el Gobierno de Navarra, el dirigente del PSN ha indicado que cerrada la estructura de gobierno se consultará a los partidos implicados en el acuerdo, por lo que no hay un plazo fijo para el acuerdo definitivo.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai y concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, Itziar Gómez, ha comentado a los periodistas que habían recibido del PSN "un documento de trabajo que toca analizar".

"Siempre hemos dicho no un gobierno de cuotas, queremos dejar claro que queremos un gobierno de responsabilidades compartidas con la presencia y experiencia de Geroa Bai porque tiene una aportación importante que hacer", ha subrayado.

Para Gómez, "el mensaje es claro: el futuro Gobierno de Navarra tiene que contar con la presencia de personas de Geroa Bai" y de momento lo que hay es una propuesta de estructura "que no va más allá".

Por último Irtziar Gómez ha insistido en pedir "responsabilidad y rigor" al PSN en relación a posibles conversaciones con terceros porque este pacto, ha concluido, "no puede ser acordado por lógica y coherencia política con Navarra Suma".

Mientas que Podemos no ha comparecido ante los medios, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha considerado que ya "no hay vuelta atrás" una vez firmado un acuerdo programático y por lo tanto, ha comentado, "seguimos adelante, seguimos avanzado".

Para I-E, ha señalado, "lo fundamental" es el programa "de mínimos" acordado el 5 de julio con las políticas que "deberá desarrollar" el próximo gobierno, por lo que ahora estudiarán la propuesta de estructura "desde el punto de vista de oportunidad política".

Y preguntada si deberá ser un gobierno de coalición o monocolor, ha puntualizado que "Izquierda-Ezkerra quiere un gobierno que desarrolle el acuerdo programático", un gobierno "solvente y eficaz, veremos qué tipo de gobierno propone el PSN porque hasta ahora no hay nada concreto".