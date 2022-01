PSN de Pamplona critica "las excusas y falsedades" de Alonso para "justificar el fracaso de Na+ en Sarasate"

El grupo socialista del Ayuntamiento de Pamplona ha criticado este lunes "las excusas y los argumentos falsos" que ha utilizado el concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso, para "justificar su fracaso en el proyecto del Paseo de Sarasate".

En un comunicado, los socialistas han señalado que su grupo "siempre ha defendido la búsqueda de un consenso, pero que Navarra Suma les planteó desde el primer momento un proyecto sin dialogar ni buscar otras soluciones". "Aquel proyecto planteaba gradas a lo largo del paseo, manteniendo barreras arquitectónicas e impidiendo una plataforma única, que sería lo más adecuado tanto para la ciudadanía como para el comercio y la economía local", han añadido.

Además, han criticado que "Alonso continúe con los argumentos del arbolado, cuando dos de los proyectos seleccionados planteaban la plataforma única, que se ha demostrado que no solo no sacrifica los árboles, sino que se puede aumentar su número". "Las razones para la suspensión de la licitación no están en el mantenimiento del arbolado, algo por lo que siempre hemos apostado y que es perfectamente compatible con la propuesta de eliminación de barreras arquitectónicas, sino por la cerrazón del equipo de Gobierno y su actitud para imponer su proyecto sin dialogar, actuando como si tuvieran mayoría absoluta", han añadido.

Los socialistas han indicado que la reurbanización se impulsó gracias a sus enmiendas, ya que "Navarra Suma ni siquiera lo contemplaba en su Presupuesto", y que supone, han continuado, "un incumplimiento más del alcalde Maya, al que también se une el edificio de Los Caídos, citado hoy por Alonso, donde el alcalde quiso imponer de nuevo una idea que no había sido dialogada con la Corporación municipal y que no atendía a la petición socialista para resignificar el edificio con criterios de memoria histórica".

Por último, el grupo ha anunciado que continúa con "la reprobación de Alonso" presentada a la comisión de Urbanismo de este miércoles. En la declaración, firmada por todos los grupos de la oposición, también reclaman "diálogo e información en el proceso, convocando a los equipos de arquitectura premiados en el concurso de ideas para que demuestren de nuevo el mantenimiento del arbolado con la cota cero".