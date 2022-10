PSN y Geroa Bai ven encaminados los Presupuestos en el Gobierno y Podemos dice que todavía están negociando

Los grupos de PSN y Geroa Bai en el Parlamento foral han apuntado este lunes a que existe un acuerdo entre los socios que forman el Gobierno de Navarra para aprobar el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2023, a falta de cerrar "flecos" propuestos por Podemos, también socio de Gobierno. Sin embargo, desde Podemos han subrayado que todavía no han alcanzado un acuerdo y que están a la espera de que el Gobierno conteste a sus propuestas.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que las negociaciones "van bien" y ha asegurado que "hay un acuerdo global" entre los socios de Gobierno, si bien "hay determinadas cuestiones o flecos que hay que solventar". "Los grupos que sustentan al Gobierno y algunos grupos de la oposición, no Navarra Suma, han entendido la necesidad de una sociedad navarra que clama por acuerdos que mejoran su día a día y hay un sector empresarial que también reclama ayudas que van contenidas en esos Presupuestos", ha asegurado.

Alzórriz ha señalado que "estamos trabajando en un acuerdo global, las cosas van bien, hay reclamaciones por parte de algunos grupos que hay que solventar, y no tengo duda de que serán solventadas y la sociedad navarra puede estar tranquila porque habrá Presupuestos para 2023 que cubran sus necesidades".

Según ha dicho el portavoz socialista, entre los socios de Gobierno "puede haber discrepancias en cuestiones puntuales que hay que trabajar, pero no creo que sean cuestiones trascendentales en un Presupuesto de 5.200 millones de euros".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "en las conversaciones que hemos mantenido en el seno de Gobierno, el acuerdo entre grupos que participan en el Gobierno es, a falta de dirimir las cuestiones que Podemos estime plantear".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que, pese a que la semana pasada leyó que existía un acuerdo entre los tres socios, Podemos "todavía no tenía la información de cinco departamentos" del Gobierno. "Hoy sí que tenemos esa información, hemos hecho propuestas, esperamos contrapropuestas, y mañana nos reuniremos para valorar si se aceptan o no", ha explicado.

Entre las propuestas de Podemos se encuentran congelar alquileres públicos en 2023, incrementar ayudas al alquiler, aprobar ayudas reembolsables para familias con rentas de 14.000 euros que tenga hijos, y reducción de los bonos de transporte público".

Buil ha señalado que "nuestro voto a los Presupuestos no lo decidimos ni este parlamentario ni la coordinadora -de Podemos-, sino el Consejo Ciudadano de Navarra, al que tendremos que rendir cuentas sobre la negociación y escucharle para decidir el voto".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que su grupo "está trabajando" en la negociación en esta "primera fase" hasta la aprobación del anteproyecto de Presupuestos prevista para este miércoles. "Hemos estado y seguimos estando en conversaciones y en trueque de información y de propuestas. Seguimos en ello y cuando haya algo más que decir, lo diremos. Estamos en conversaciones. Vamos a seguir los tiempos y los pasos necesarios, estamos hablando de las cuestiones que nos gustaría introducir en el anteproyecto, pero es una primera fase", ha señalado.

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha hablado este lunes de medidas fiscales, para defender que se aplique la deflactación en el IRPF con el fin de "mantener el poder adquisitivo de las clases trabajadoras". Ha señalado que "no acometerla supondría una subida de impuestos y dificultades para muchas familias". "Hay 76.000 declarantes en Navarra con ingresos entre 12.000 y 18.000 euros y 73.000, entre 18.000 y 24.000; estas familias no pueden vivir en esta situación, no podrán calentar sus casas, llenar la cesta de la compra y no podrán poner la lavadora, es una situación tremenda y si el Gobierno no propone, presentaremos enmiendas en el trámite parlamentario", ha dicho.

Ha insistido en que presentarán enmiendas sobre el Impuesto de Sociedades porque "es injusto que en esta situación quienes ganan mucho dinero sigan aportando una mínima parte". "Se trata de ayudar a quienes más lo necesitan", ha expuesto, para abogar por "medidas valientes para afrontar una situación tremenda".