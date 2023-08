PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra califican de "ambicioso" su acuerdo de Gobierno

Las líderes del PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra, María Chivite, Uxue Barkos y Begoña Alfaro, respectivamente, han firmado este martes un acuerdo de legislatura "ambicioso" y "progresista" que posibilitará a Chivite acudir a la sesión de investidura con 21 apoyos, de los 50 escaños del Parlamento foral.

El acto ha sido en el Parlamento de Navarra, donde las tres, después de estar reunidas en torno a una hora, han firmado frente a los medios de comunicación el documento del acuerdo de un Gobierno que contará con tres vicepresidencias, una para cada formación, y posteriormente han ofrecido una rueda de prensa.

Para que la investidura de la socialista Chivite sea una realidad, EH Bildu tendrá que, al menos, abstenerse en la segunda votación. Este martes el presidente de la Cámara foral, Unai Hualde, iniciará los trámites para convocar el pleno de investidura.

La socialista Chivite ha anunciado que, a diferencia de la pasada legislatura en la que PSN y Geroa Bai tenían dos vicepresidencias, en esta ocasión contarán con tres, una de ellas para Contigo Navarra.

La coalición que integra a Podemos, Izquierda Unida, Batzarre e Independientes, gestionará las áreas de Vivienda, Igualdad, Políticas Migratorias y Juventud, que tendrán rango de vicepresidencia.

Chivite ha destacado que se trataba de llegar a un acuerdo en el que las tres fuerzas políticas se sintieran "cómodas" durante los próximos cuatro años. "El acuerdo materializa lo que votó la ciudadanía en mayo, que votó progreso", ha añadido.

La socialista, que repetirá como presidenta de Navarra, ha destacado los ejes sobre los que trabajará su Ejecutivo, como el desarrollo económico y la cohesión social, el fortalecimiento de los servicios públicos, las políticas de empleo, el acceso a la vivienda digna o el feminismo.

Chivite ha señalado que buscarán el consenso para actualizar la Lorafna, hacer una nueva ley de Salud y el respeto al euskera desde "la realidad sociolingüística". Un Gobierno "sin recortes ni retroceso".

Barkos, en su turno de palabra, ha explicado que quedan pocas dudas sobre la mayoría que permitirá una investidura "sin sobresaltos", ya que, según ha manifestado EH Bildu, no impedirá que salga adelante el Gobierno.

"Han sido meses intensos de negociaciones, con desacuerdos entre las partes, pero se han reconducido las cosas al sentido común", ha dicho. La líder de Geroa Bai ha celebrado que se vaya a constituir "por tercera vez consecutiva" un Gobierno progresista en Navarra.

"Durante décadas, Navarra ha venido contando con gobiernos conservadores que negaban esa pluralidad que desde Geroa Bai hemos reivindicado siempre su riqueza. Esa es la base del acuerdo que va a dar sustento al ejercicio de esas políticas públicas", ha añadido.

Barkos no ha aclarado quién será el senador o senadora autonómico (que forma parte del acuerdo y que designará Geroa Bai) y ha defendido que los últimos Gobiernos y el próximo han defendido y defenderán el papel del euskera en Navarra, ya que "si no, Geroa Bai no estaría aquí".

Begoña Alfaro ha mostrado su "satisfacción por el acuerdo a tres". "Un acuerdo que sirve para confirmar lo que votó la ciudadanía, que Navarra es mayoritariamente progresista y lo que hacemos es confirmar el mandato de la ciudadanía. Hemos logrado cerrar un buen acuerdo programático. Lo más importante es poder llegar a acuerdos entre diferentes. No vamos a aceptar lecciones de quienes no son capaces de llegar a acuerdos con nadie", ha dicho.

"Ahora lo que nos toca es dar estabilidad a este Gobierno y no defraudar a quienes votaron opciones progresistas", ha añadido.

Las tres formaciones políticas se han mostrado dispuestas a sentarse con EH Bildu para explicar lo acordado y que puedan tener la información suficiente de cara al pleno de investidura, destacando Barkos, que buscarán siempre el apoyo en ese lado del hemiciclo por quienes serán "socios de legislatura".