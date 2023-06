La psicóloga Laura Chica defiende en Espacio Caser el autoamor en una charla sobre la zona de confort

La psicóloga y coach especializada en desarrollo personal Laura Chica ha defendido el autoamor y la autobservación durante una charla interactiva sobre la zona de confort titulada 'Break the box: dejando atrás la zona de confort' que ha ofrecido este pasado jueves en el Espacio Caser de Málaga capital y que contó con la actuación de la cantante, compositora y actriz malagueña Julia Martín.

Con la introducción y posterior diálogo entre la especialista y el profesor de la Universidad de Málaga Alfonso Cortés, el público asistente a este evento cultural disfrutó de una amena e interactiva sesión en la que Chica exploró la manera de superar los obstáculos que mantienen a las personas atrapadas en la zona confort y cómo esto puede aportar un valor emocional significativo.

Con un lenguaje directo y explicaciones breves pero de gran impacto directo, la ponente desarrolló una intervención que se iba alternando con manifestaciones del público y alusiones continuas a los asistentes. Así, se presentó a sí misma como "persona que sale continuamente de su zona de confort" por ser una trabajadora autónoma; y expuso que "la vida es el camino que hay entre una zona de confort y otra".

Mostró su gran satisfacción por haber recibido impactantes reacciones de personas que han leído sus libros como 'Autoamor' o el más reciente 'Confía, todo está bien', y han decidido dar el paso para cambiar radicalmente su vida y emprender nuevos retos. Reconoció que para ella misma escribir un libro "en el que desnudarse" es un ejercicio de salir de la zona de confort, "de dar un paso hacia adelante"

Señaló que la zona de confort es un estado psicológico en el que vivimos y que nos da tranquilidad, comodidad y seguridad, "en el que no pasa nada. Nos acoge como un sofá maravilloso que parece que nos abraza".

Ha asegurado que hay dos direcciones correctas a la hora de abandonar esa zona, tanto cuando nos obligamos a nosotros mismos a hacerlo como cuando esperamos a que llegue el momento adecuado para dar el paso. En cualquier caso, señaló que salir de la zona de confort siempre "es un acto de valentía porque te ayuda a desarrollar algo que ya estaba allí. Cuando das el paso, ocurre la magia".

En su intervención en Espacio Caser Málaga, Laura Chica dijo que "hay miles de miedos y uno de ellos es el miedo a triunfar. A veces estamos muy cerca de dar un paso importante en nuestra vida, pero los miedos nos mantienen anclados porque no sabemos gestionarlos" e hizo alusión al refranero popular equiparando la zona de confort al dicho 'Más vale malo conocido que bueno por conocer'.

Apeló a saber identificar dos variables o indicadores como son el bienestar y la evolución, poniendo el acento en este último por lo que tiene de aprendizaje: "Si estamos en un lugar confortable pero sentimos que no estamos evolucionando porque no tienes un aprendizaje, probablemente ya no tengas que estar ahí porque el mayor activo que tiene el ser humano es nuestra capacidad para aprender".

Invitó a no dejarse influir en demasía por quienes apelan a salir de la zona de confort o a emprender, y frente a ello apostó por la autobservación y el escucharse a uno mismo: "Se trata de preguntarnos por todo", añadió.

En este mismo sentido invitó a las personas a tener un tiempo para poner en valor los retos superados con gran esfuerzo, y aseguró que, a pesar de que son muchos los que animan a mirar sólo hacia delante, también es bueno echar la vista atrás para felicitarse a uno mismo por los retos conseguidos.

La psicóloga defendió el "autoamor", el amor incondicional a uno mismo y la autoconfianza. "Si tengo un concepto pequeño de mi mismo, sin duda me irá peor", dijo, a la vez que hizo extensiva esta afirmación no solo al plano individual sino también al colectivo para empoderar el trabajo en equipo.

La segunda parte de la velada tuvo por protagonista a la cantante, compositora y actriz malagueña Julia Martín, que interpretó un primer tema, su último single, 'Low', que según explicó, compuso en periodo de pandemia cuando se veía afectada por la ansiedad, y con la intención de que fuera una canción que pudiera ayudar a las personas de un momento bajo.

Martín, que aseguró que le encanta salir de su zona de confort, también dialogó con Alfonso Cortés y Laura Chica, y en la presentación de cada una de sus canciones ofreció una introducción referencial, confesando que versionear canciones como el famoso bolero 'Toda una vida' o la popular 'Hijo de la luna' de Mecano no dejaban de ser actos que la sacaban de su zona de confort y que quería realizar ante un público como el congregado en torno a este asunto.

La cantante también hizo participes a los asistentes de sus canciones, utilizando sus propias técnicas de 'looper' (bucle) para grabar sus aplausos o zapateado y después reproducirlos mientras les invitaba a cantar de forma improvisada sobre las bases o a hacer coros con la famosa introducción instrumental del popular tema 'Seven nation army' de The White Stripes.