El PSIB pide a la Federación de Fútbol de Baleares que "se pronuncie sin medias tintas y vote en contra de Rubiales"

La diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido ha pedido a la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB) que "se pronuncie sin medias tintas contra el machismo" y que "vote en contra de la continuidad del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales".

Así lo ha explicado Garrido en una rueda de prensa este jueves, en la que ha trasladado la enhorabuena a la selección española femenina de fútbol por su victoria en el Mundial.

Igualmente, la diputada socialista ha señalado que este viernes se realizará una reunión de la RFEF en la que también participará la Federación de Fútbol de Baleares. Por ello, el PSIB le ha exigido que "vote en contra" y que no "dé apoyo a unas actuaciones que no se pueden volver a repetir", en referencia al beso del presidente de la RFEF a la jugadora Jenni Hermoso. "Que se comprometa claramente con el derecho a las mujeres", ha añadido Garrido.

Por otra parte, la formación también ha pedido al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, que "exija a la FFIB el voto en contra de Rubiales".

En esta línea, ha asegurado que "no se puede dejar pasar una actuación como la de Rubiales" y que es "es necesario responsabilizar al agresor y no a la victima". Así, Garrido ha concluido que "las consecuencias tienen que ser duras y, en este caso, son el cese y el no apoyo mayoritario de las federaciones autonómicas".