El PSIB pide la comparecencia de Jaume Porsell por la explotación de un agroturismo en el Port d'Andratx

El PSIB ha registrado en el Parlament una solicitud de comparecencia del director general de Coordinación y Transparencia, Jaume Porsell, en relación a la explotación y comercialización de un agroturismo en el Port d'Andratx.

El caso del agroturismo Sa Vinya ha protagonizado la sesión plenaria de este martes en la Cámara, en la que la oposición ha aprovechado las preguntas de control para criticar el hecho de que el director general, que preside también la Comisión de Ética Pública, pueda ser el gestor de este establecimiento.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, sin embargo, ha asegurado que si alguien demuestra que Porsell "ha facturado un solo euro o ha acogido un solo turista" en el agroturismo de Andratx, ella lo cesará "ahora mismo".

La líder del Ejecutivo ha subrayado que el alto cargo no incumple la Ley de Incompatibilidades porque no es administrador de la sociedad gestora desde el 1 de agosto y el establecimiento no tiene ninguna actividad a la espera de disponer de todos los permisos.

También ha salido en defensa de Porsell la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, que ha insistido en que el director general no es administrador del agroturismo Sa Vinya de Andratx.

El PSIB enmarcó este lunes las informaciones en relación al agroturismo del Port d'Andratx en lo que llamó "la deriva del Govern" de Prohens y su "prisa por regularizar todo lo que le piden sus amigos", en relación al Decreto de Simplificación Administrativa.