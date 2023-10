El PSIB pide el cese de Antoni Costa tras el "espantoso ridículo" del techo de gasto

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha pedido el cese del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, tras el "espantoso ridículo" del rechazo al techo de gasto.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles en la Cámara autonómica, Negueruela ha pedido a la líder del Govern, Marga Prohens, que le cese "y ponga a alguien que trabaje de verdad y no haga chapuzas".

Para Negueruela, el momento el que Costa este martes en el pleno reconoció no haber negociado porque pensaba que tenía un pacto, "pasará a la historia".

El socialista ha atribuido el rechazo al límite máximo de gasto a la "obsesión" de Prohens con Madrid --estuvo el lunes y tiene previsto estar este jueves-- y con Alberto Núñez Feijoó.

"La semana que no ha conseguido aprobar el techo de gasto está en Madrid dos días. No lleva la dirección del Govern", ha añadido Negueruela, que ha pedido a Prohens que este jueves no participe en el Senado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y se quede en Baleares "asumiendo la dirección del Govern".

Negueruela ha trasladado la "preocupación" de su grupo ante lo ocurrido este martes en la Cámara autonómica. "¿Qué precio pagará Marga Prohens por seguir en el Consolat? ¿Qué está dispuesta a vender?", se ha preguntado.

El portavoz socialista se ha mostrado a iniciar negociaciones con el PP para aprobar el techo de gasto siempre y cuando se derogue el decreto de medidas fiscales.

REFUERZO DE VOX

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha lamentado que tras el episodio de la iniciativa sobre lengua y el rechazo del techo de gasto, ha sido Vox quien ha salido reforzado. "Vox ha probado la sangre del PP", ha apuntado antes de rechazar que tras no aprobarse el techo de gasto los diputados del PSIB arrancaran en un aplauso.

Según Apesteguia, Vox aprendió este martes a "cómo condicionar al PP" y ha alertado de un aumento de los chantajes de los de Abascal para condicionar cada iniciativa que el PP plantee en el Parlament.

Para el ecosoberanista "es mentira que el PP se plantara por el catalán", sino que la PNL de Vox no se aprobó por un defecto de forma. "El PP estaba dispuesto a separar a los alumnos por motivos lingüísticos", ha argumentado.