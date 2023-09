El PSIB pide amparo a Le Senne y que "llame la atención" al Govern por la amenaza de Vidal a Pons en el pleno

La oposición considera "inasumible" y "lamentable" la actitud de la consellera de Vivienda en el pleno de este martes

El PSIB ha pedido amparo al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y que "llame la atención" al Govern, así como que "le explique que no pueden amenazar a los diputados en sede parlamentaria y en el ejercicio de sus funciones".

Así se ha expresado este miércoles el portavoz socialista, Iago Negueruela, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha hecho referencia al comentario que hizo la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, en el pleno de este martes en el que amenazó con querellarse contra quien insinuara su connivencia con el fondo en la operación de Metrovacesa, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Marc Pons.

En esta misma línea, el resto de partidos de la oposición --MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos-- han considerado "inasumible" y "lamentable" el comportamiento de Vidal. Así, han mostrado su "preocupación" por que el presidente del Parlament "no advirtiera a la consellera de que la expresión era inadecuada".

Al respecto, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha señalado que el presidente del Parlament "tiene la obligación de amparar los derechos de los diputados y recordar al Govern su papel".

((Habrá ampliación))