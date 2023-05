El PSIB lanza un vídeo dirigido a los indecisos recordado "los avances a los que la derecha se opuso"

El PSIB ha lanzado un vídeo dirigido a los votantes indecisos en los que recuerda los avances y ayudas impulsados por los socialistas "y a los que la derecha se opuso".

"Antes de decidir qué votas tú, mira qué han votado ellos", comienza diciendo el vídeo. La pieza recuerda que los socialistas han limitado la subida de los alquileres, "a la que el PP votó no".

La narración también se refiere a la subida de las pensiones un 8,5 por ciento. "El PP votó no", insisten.

Otra de las medidas que recuerda el video es la subida del salario mínimo interprofesional, que ahora se encuentra en 1.080 euros y que "con el PP era de 735 euros".

"El PSOE ha subido un 47% el salario mínimo, el PP dijo no", continúa el video, que recuerda los otros 'no' del PP como "el derecho a abortar, a no prohibir los despidos durante la pandemia o al transporte público gratuito".

Finalmente, el spot reflexiona sobre la forma actual de hacer política. "No es lo que dicen en un tweet sino lo que votan y lo que hacemos".