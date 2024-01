El PSIB critica que Prohens vaya a Fitur con "la inercia" de los últimos años y sin proyectos nuevos

El PSIB ha reprochado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, acuda a Fitur con "la inercia" de los últimos años en materia turística y que, en lugar de presentar proyectos nuevos, hable de los del anterior Ejecutivo.

Así lo ha asegurado el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en su valoración de la intervención de la líder del Ejecutivo balear durante su visita a la feria turística en Madrid.

Negueruela ha indicado que Baleares tiene "retos que tiene que abordar desde ya", algo que ha pedido que se haga "con proyectos, con ideas y desarrollar un trabajo claro", lamentando que los proyectos presentados por Prohens este miércoles son los que presentó el Govern el año pasado.

En ese sentido, ha calificado este hecho como "positivo" y ha reivindicado que eran "buenos proyectos e ideas" pero ha incidido en que Baleares "necesita avanzar". También ha valorado que la Ley Turística siga en marcha, pese a que se "hayan anunciado cambios" a la misma ley.

"Por tanto, se ve que la inercia del gobierno anterior se ha trasladado a esta Fitur y es positivo pero no suficiente, por lo que el PSIB propondrá más medidas, ya que el Govern no tiene nuevas medidas", ha defendido.

En ese sentido, ha pedido desarrollar la Ley Turística y que lleve a cabo la moratoria "en todos sus efectos", puesto que, a su entender, estos dos años de moratoria han sido "positivos" y "no debería levantarse".

Negueruela ha sostenido que el Govern "tiene dudas" y ha pedido que escuche a los hoteleros que "lanzan mensajes claros de que Baleares no necesita más gente".

"Prohens viene a Fitur con la inercia que se han vivido los últimos años y Baleares no se merece inercia, se merece transformación, se merecen más proyectos y avanzar, no sólo los proyectos que se presentaron hace un año y si el Govern no los tiene, se registrarán baterías de propuestas en el Parlament, para que se hagan eco", ha subrayado.

Negueruela se ha mostrado "satisfecho" de que Prohens "mantenga las camas elevables, la circularidad y que no haya anunciado el levantamiento de la moratoria", entre otras medidas.

En la misma línea se ha expresado la portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, quien ha recriminado que la institución insular no haga "un trabajo valiente y decidido" para consolidar el turismo nacional.

Igualmente, ha criticado que el Consell no trabaje para reducir el volumen y aumentar la sostenibilidad del sector turístico, mientras habla de turismo responsable que lo que hace es poner "el peso y el trabajo en el turista y no en las políticas que debería hacer la institución insular".

Asimismo, ha insistido en que al Consell de Mallorca "le falta hacer políticas de ordenación turística", ya que "critican la saturación turística y el alquiler vacacional ilegal" y, por una parte, "no hay políticas contra este tipo de alquiler" y, por la otra, "quieren levantar la moratoria turística aprobada en el último pleno del Consell de la pasa legislatura".

PRÓRROGA DE DOS AÑOS PARA LOS FONDOS EUROPEOS

El representante de los socialistas ha reprochado al Govern que no haya resaltado la prórroga de los fondos europeos hasta 2026, por lo que ha defendido que el Govern tiene dos años más para ejecutar "las mismas convocatorias con las mismas cantidades" y ha considerado que ahora "no tienen excusa" para no ejecutar los fondos europeos.

Preguntado sobre esta prórroga, ha criticado que el Govern no la haya anunciado y ha aseverado que el Govern "no ha hecho su trabajo" en este sentido.