El PSIB afirma que el Consell ha eliminado las ayudas a 40.000 familias para paliar la inflación y los tipos de interés

El PSIB ha asegurado que el Consell de Mallorca ha eliminado del presupuesto insular de 2024 una partida de ayudas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), destinadas a 40.000 familias para paliar los efectos de la inflación en la cesta de la compra y los altos tipos de interés.

Los socialistas han asegurado que así se desprende del presupuesto del IMAS para el próximo año viene que ha sido presentado este martes en el seno del Consejo Rector de la entidad, según ha resaltado el PSIB en una nota de prensa.

"No consideran necesario volver a convocar las ayudas que el anterior Ejecutivo puso en marcha durante la pasada legislatura, porque creen que la situación general de las familias es mejor que la de hace un año", ha dicho la consellera insular socialista Sofia Alonso.

El IMAS convocó y concedió ayudas de 200 euros destinadas a familias para gastos relacionados con la cesta de la compra entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, por un total de ocho millones de euros. "Fueron unas ayudas muy bien recibidas, porque se detectó que había que ayudar a las familias a llegar a fin de mes", ha apuntado Alonso, entonces presidenta del IMAS.

El Grupo de Consellers Socialistas en el Consell han considerado que en el primer presupuesto de la nueva legislatura, el equipo de gobierno PP-Vox "no tiene en cuenta las necesidades reales de gran parte de la sociedad de Mallorca, que justifican plenamente el mantenimiento de las medidas de ayuda".

"Apoyar a la ciudadanía cuando es más necesario no es prioritario para PP y Vox", ha dicho Alonso, a lo que ha agregado que esto se demuestra con el hecho de que son unos presupuestos "muy poco ambiciosos" y que "no tienen ninguna apuesta definida en materia social".

Según la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, la primera muestra de que el gobierno de PP y Vox en el Consell "no apuestan por políticas sociales" es que "a la primera oportunidad que han tenido de suplementar inversión y recursos para el IMAS", con la aportación extraordinaria de 11 millones de euros por la liquidación de anticipos que ha hecho el Govern, "han preferido dedicarlos íntegramente a Tirme --empresa a la que el Consell anunció la semana pasada que subvencionaría con 43 millones de euros para evitar la subida de la tasa de basuras-- y no al IMAS".

De este modo, el PSIB ha defendido que el presupuesto 2024 del IMAS subirá menos de un 5% en 2024, cuando la media de la pasada legislatura los incrementos fueron del 10% anual. La inversión de capítulo 6 para nuevas infraestructuras prevista para el próximo año queda recortada a la mitad, de los 9,5 millones de euros de 2023 a los 4,5 de 2024.

Cladera ha expresado su "preocupación" por unas cuentas que "no contemplan ninguna actuación nueva en relación a temas que han formado parte de las críticas del PP cuando estaban en la oposición".

"No aporta ninguna respuesta por la reducción de listas de espera para las residencias de personas mayores, ni da solución a la gestión de residencias municipales que quieren traspasarse al IMAS, no se ha visto ninguna partida de incremento para afrontar esta demanda de los ayuntamientos, que no pueden mantener sus residencias municipales", ha subrayado la representante socialista.

El pleno del Consell de octubre aprobó una moción presentada por el Grupo Socialista que instaba al Consell a dar cobertura y asumir la gestión de estas residencias de ancianos que ahora están a cargo de los ayuntamientos.

Por último, Cladera también ha señalado que el presupuesto 2024 pone de manifiesto la "mentira y la precipitación" del conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, cuando "en pleno mes de agosto renunció a financiación europea para dotar a Mallorca de dos nuevos centros de menores, y posteriormente tramitó una modificación de crédito con recursos propios del Consell para mantener sus proyectos".

Los socialistas han señalado que el presupuesto del IMAS de 2024 sí contempla esta financiación que proviene de los fondos Next Generation, algo que "advirtieron desde el PSIB cuando el Gobierno central amplió el plazo para presentar las justificaciones de las inversiones". "En el pleno de octubre, Sánchez ni siquiera admitió su fallo intencionado y con motivación política, pero los presupuestos del IMAS del 24 lo rectifican", han alegado desde el PSIB.