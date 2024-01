El PSIB achaca a Prohens(PP) la "crisis institucional sin precedentes": "Esto es lo que pasa cuando no quieres gobernar"

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha tildado de "crisis institucional sin precedentes" la situación política en Baleares tras la decisión del Grupo Parlamentario Vox de expulsar a la presidenta del partido, Patricia De las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, responsabilizando el socialista de este contexto a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

"Esto es lo que pasa cuando no quieres gobernar", ha dicho el portavoz este lunes en rueda de prensa, opinando que "Baleares no merece el comportamiento que tiene la presidenta Prohens".

En esta línea, ha mencionado, primero, la situación en Formentera, "con un presidente que no se sabe donde está"; posteriormente ha hecho referencia a Menorca, "una isla donde no hay presupuestos ni gobierno", y finalmente a la situación general de las Islas, "donde hoy no hay presidente del Parlament", quien cesará formalmente el miércoles.

"Es Prohens quien tiene que ponerse al frente de las instituciones. Esto es lo que pasa cuando no quieres gobernar, tiene un problema importante democrático de ponerse al frente", ha insistido Negueruela, quien ha cuestionado quién es ahora el socio de Prohens.

