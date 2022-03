PSE-EE reivindica "la memoria de los ausentes" en el homenaje a Priede en Orio, asesinado hace 20 años por ETA

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha encabezado este sábado en el cementerio de la localidad guipuzcoana de Orio el homenaje que los socialistas guipuzcoanos han rendido a Juan Priede, asesinado por ETA el 21 de marzo de hace 20 años, donde ha reivindicado "la memoria de los ausentes, que nunca debe desaparecer porque es la esperanza de un futuro mejor, en paz y libertad".

El homenaje ha consistido en una ofrenda floral a mediodía en el cementerio oriotarra. Asensio se ha referido a Priede como una "de esas personas imprescindibles que han definido la democracia y la libertades, en los peores momentos del acoso terrorista en el País Vasco".

Además, el también teniente de diputado general de Gipuzkoa, se a preguntado "qué hubiera sido de Orio, como Ayuntamiento, si no hubiera habido una personas como Juan, que en su día dio el paso de recoger el acta de concejal, para representar las siglas del PSE-EE y, por lo tanto, representar a esa parte de la sociedad que no es nacionalista, defendiendo la pluralidad y los valores socialistas".

Asensio, acompañado por los tres hijos de Priede, Ana, Juan Carlos y Javier, las alcaldesas de Andoain y Larraul, Maider Laínez y Maite Arana, respectivamente, así como del presidente del PSE-EE de Gipuzkoa, Miguel Buen, del diputado por el PSE-EE de Gipuzkoa en el Congreso y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y el subdelegado del Gobierno de España, Guillermo Echenique, entre otros, ha asegurado que el PSE-EE que tiene una "deuda" con el homenajeado que fue "un valiente" porque representó "los mejores valores socialistas".

En este sentido, ha recordado que pese a que era "un hombre jubilado de 69 años a sabiendas de la presión que ejercía el terrorismo sobre los concejales no nacionalistas y a sabiendas de que estaba amenazado y podía tener dificultades", decidió dar "el paso de representar a esa parte de la sociedad no nacionalista" porque estaba "convencido de su compromiso con las ideas socialistas y decidió ser la voz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Orio, un puesto que ahora ocupa su hija, Ana Priede". "Los socialistas no lo olvidaremos", ha señalado.

Asensio ha reivindicado "la memoria de los ausentes, que nunca debe desaparecer porque es la esperanza de un futuro mejor, en paz y libertad". Priede tomaba café en el bar Guru-Txoko de la calle Aritza, ubicado en la entrada de Orio y muy cerca de su casa, cuando hacia las 14.20 de la tarde dos liberados de ETA, Unai Bilbao e Iñaki Bilbao Goikoetxea, miembros del 'comando Bakartxo', le tirotearon acabando con su vida.