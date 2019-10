El PSE-EE llama a la "movilización" del electorado el 10 de noviembre

El PSE-EE ha apelado a la "movilización" del electorado durante el acto de presentación de sus candidatos al Congreso y al Senado, en el que la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, ha asegurado que "no es ningún drama volver a votar".

Los socialistas vascos han celebrado este miércoles en San Sebastián la presentación oficial de sus candidatos en un acto en el que han intervenido la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y los cabezas de lista al Congreso por Bizkaia, Patxi López; Álava, Isabel Celaá, y Gipuzkoa, Odón Elorza.

Los socialistas vascos han hecho un llamamiento unánime a la movilización del electorado ante la próxima cita electoral y han insistido en que "la abstención" beneficia a "la derecha".

Isabel Celaá ha advertido de que no hay "duda" de que las derechas "si suman volverán a hacerlo donde puedan" y ha opinado que "no es ningún drama volver a votar" ya que "el drama sería no ser capaces de sostener la gran conversación para superar los desafíos".

Ha denunciado el "bloqueo político" de "unos y otros" que impidió la investidura de Pedro Sánchez y ha defendido el trabajo realizado en estos meses por un Gobierno que ha sido capaz de gestionar "con limpieza desterrando la corrupción" y de "crecer" en justicia social reduciendo el déficit.

Celaá se ha referido al "giro" dado por el líder de Cs, Albert Rivera, abierto ahora pactar con el PSOE para que haya un gobierno tras el 10N, y ha opinado que lo hace por estrategia electoral, al tiempo que ha cargado contra PP y Ciudadanos por mantener gobiernos con una "ultraderecha" que "niega" la violencia machista.

La ministra en funciones ha dicho que el próximo Gobierno "sólo puede tener un sustrato que es el PSOE" y ha considerado que España tiene aún "muchos desafíos pendientes y mucho espacio para recorrer" en materia, por ejemplo, de cohesión territorial y convivencia.

"Cataluña ha de mejorar en su relación con España y todo ello en una Europa unida, federal, que asuma los grandes desafíos de la inmigración, el servicio de empleo y la cohesión interna", ha defendido.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, encargada de cerrar el acto, ha asegurado que "las derechas" son las que "más celebran esta repetición electoral porque se les da una segunda oportunidad para llevar adelante su plan en toda España".