PSE-EE espera "inteligencia política", sobre todo de PNV, para no aprobar el nuevo estatus solo con apoyo nacionalista

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, espera que haya "inteligencia política", sobre todo por parte del PNV, para que no se apruebe, finalmente, en el Parlamento vasco un nuevo estatus para Euskadi solo con apoyo nacionalista porque "sería un error de bulto".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pastor ha considerado que ya ha sido "un error" de la formación jeltzale haber "alcanzado un acuerdo solo con EH Bildu" sobre las bases del nuevo estatus "en unas condiciones que hace imposible" un consenso "de más amplio espectro, más posibilista", como el que los socialistas "han ido planteando reunión tras reunión en la ponencia de autogobierno".

"Seguimos pensando que había un amplio acuerdo de coincidencias en base a los derechos sociales de los vascos, que habría permitido un acuerdo de amplio espectro que permitiera a la mayor parte de la ciudadanía sentirse a gusto, y que no fuera un Estatuto de parte de nadie, sino de todos", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que, "en esta primera fase, esa oportunidad no se ha aprovechado", pero espera que, después de que el grupo de expertos elabore el texto articulado y éste vuelva al Parlamento, haya "la suficiente inteligencia, especialmente el PNV", para "hacer posible que ese acuerdo, con posibilidades de amplísimos consensos, sea real, y no se limite a un acuerdo de nacionalistas y para nacionalistas". "Sería un error de bulto y nos pondría ante el espejo catalán que no es un ejemplo a seguir", ha asegurado.