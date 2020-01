PSE-EE cree que la marcha de Sémper "pone muy de manifiesto la tremenda deriva que ha tomado" el PP nacional

El secretario general del PSE-EE en Gipúzcoa, Eneko Andueza, cree que la manera de concebir la política "tolerante y ecuánime" del portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, que ha decidido abandonar la política, "casaba poco" con el actual discurso del Partido Popular nacional. Por ello, considera que su marcha "pone muy de manifiesto la tremenda deriva que ha tomado" el partido dirigido por Pablo Casado, "que se ha echado en brazos de Vox".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado que "siempre causa sorpresa", aunque "te lo puedas esperar" porque "la coyuntura política es la que es". "Todos conocemos cuál es la personalidad de Borja y la manera de concebir la política. Siempre, de alguna manera, causa sorpresa el momento en el que se produce, pero no es menos cierto que las circunstancias políticas y el discurso del PP cada vez casaba poco con la manera de ver y concebir la política que tenía Borja", ha apuntado.

El dirigente socialista cree que el Partido Popular en Euskadi "pierde un activo importante". "Borja representaba esa forma de concebir la política ecuánime, sin renunciar a sus ideas, pero siempre de una manera más pausada, más plural, mucho más tolerante de lo que ahora es el PP", ha añadido.

Eneko Andueza ha señalado que él particularmente va a echar de menos a Sémper porque tiene relación "desde hace muchos años", cuando éste militaba en Nuevas Generaciones y él en las juventudes socialistas. "Hemos sido compañeros de una misma trinchera, por desgracia", ha apuntado en alusión a la época de la amenaza de ETA.

En la actualidad, eran "prácticamente vecinos de escaño" en el Parlamento Vasco, y mantenían "frecuentes" conversaciones y "comentarios jocosos de las mejores jugadas en el Parlamento". "A Borja es imposible que yo le pueda desear nada malo porque, ante todo, es una buena persona, le tengo mucho aprecio personal. Le deseo la mejor de las suertes a una persona que creo que, de alguna manera, ha hecho historia en la política vasca", ha manifestado.

A su juicio, la marcha del político guipuzcoano "pone muy de manifiesto la tremenda deriva que ha tomado el Partido Popular". "Creo que el PP vasco, desde que se produjo la moción de censura de Mariano Rajoy, camina como pollo sin cabeza", ha apuntado.

UN PP "DESATADO"

Para el representante del PSE-EE, los populares en Euskadi "no han terminado de encontrar su sitio y que flaco favor les hace el PP en Madrid, que se ha echado a los brazos de Vox". "Su discurso poco o nada se diferencia en la mayoría de las cuestiones del de Vox y, durante la sesión de investidura del presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), pudimos ver a un PP popular absolutamente intolerante, desatado, insultante, faltón, perdiendo absolutamente todas las formas y el rumbo", ha indicado.

Ante ello, ha afirmado que "no se puede hacer política desde la demagogia y esa falta de sentido". "Yo entiendo que Pablo Casado quiera ser presidente del Gobierno, es perfectamente legítimo, pero un hombre de Estado no se es haciendo la oposición que hace él, sino cuando mira por el interés general y no tan destructiva, insultante y extrema", ha subrayado.

Aunque cree que esta actitud de Casado "deja más campo político a la izquierda y al PSOE", ha apuntado que, "pensando en el interés general, en nada beneficia a este país tener al principal partido de la oposición subido al monte y con las maneras que tiene actualmente el PP".