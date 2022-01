El PSE abierto a pactos puntuales con EH Bildu, pero "nada de envergadura"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, tras reunirse con el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido en que su partido está abierto a pactos puntuales con la coalición abertzale, sobre todo en temas sociales, pero ambos no pueden compartir "ningún proyecto de envergadura".

Dos meses después de su elección como nuevo secretario general del PSE, dentro de su ronda de presentación ante los agentes políticos y sociales, Andueza se ha reunido este miércoles con Otegi durante hora y media en la sede de EH Bildu en Bilbao.

Al salir del encuentro, Andueza ha querido zanjar la especulación sobre un posible cambio a futuro en la política de alianzas del PSE-EE ante la opción de un tripartito de izquierdas junto a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

"A todos los que han puesto en mi boca que soy partidario de alcanzar acuerdos de envergadura con EH Bildu les pediría que me trajeran el corte, porque no lo he dicho nunca", ha subrayado.

"Tenemos acuerdos puntuales en lugares puntuales sobre proyectos puntuales, porque necesitamos tener una estabilidad que otros partidos no nos la dan, y eso valoro que se produzca, porque nos permite avanzar en algunas ciudades en proyectos estratégicos. A partir de ahí, no creo que en estos momentos se den las circunstancias y las bases mínimas para poder alcanzar acuerdos de mayor envergadura", ha ratificado Andueza.

El líder del PSE ha recordado que "siempre he dicho que hay algo que nos distancia de EH Bildu: la falta de una condena del terrorismo de ETA y el reconocimiento del daño causado, y en tanto eso no se produzca, el PSE no va a participar de ningún proyecto compartido con EH Bildu, y mucho menos si se pone encima de la mesa la cuestión identitaria, nacional. Nunca vamos a participar de ningún proyecto cuya base sea el secesionismo y la apuesta por la independencia de Euskadi, no queremos ningún proceso a la vasca".

Algunos de estos pactos puntuales con EH Bildu se podrían dar en temas sociales. EH Bildu ya pactó los presupuestos vascos del 2022, a pesar de que el gobierno PNV-PSE no necesita sus votos, y Andueza considera que hay cuestiones sociales en la política vasca a las que la coalición abertzale se podría sumar.

Por ejemplo, ha citado la ley de empleo, la reforma de la renta de ingresos (RGI), el ingreso mínimo vital, la ley de vivienda o el consumo.

Andueza también ha instado a EH Bildu a apoyar la reforma laboral en tramitación en el congreso. Andueza ha opinado que los partidos que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez y ahora son reticentes a la misma deben sumarse a ese apoyo.

Por su parte, EH Bildu ha dado su opinión sobre el encuentro en un breve comunicado, en el que ha explicado que la cita "se ha desarrollado en un clima de normalidad. Los dirigentes de la izquierda independentista y el PSE-EE han aprovechado la cita para contrastar opiniones sobre todos los temas que se están trabajando en las instituciones y que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía", ha dicho EHBildu.