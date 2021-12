El PSdeG reúne este martes su ejecutiva por primera vez y aplaza por el momento el relevo en la portavocía parlamentaria

G. Caballero se muestra a disposición de la dirección, a la que cree que "hay que dar tiempo" para adoptar decisiones

El PSdeG reúne este martes a su nueva ejecutiva por primera vez desde el Congreso Nacional que proclamó a Valentín González Formoso como secretario xeral en un encuentro "de presentación" en el que, por el momento, no estará sobre la mesa el relevo de Gonzalo Caballero como portavoz parlamentario de los socialistas gallegos.

Así lo ha comentado el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, quien, en declaraciones a los medios este lunes en A Coruña, ha apuntado que los cambios en la estructura del grupo parlamentario son un asunto que "ya se hablará" en próximas reuniones de la ejecutiva socialista, que tendrá su primera reunión este martes a las 17,00 horas en un hotel del santiagués barrio de San Lázaro.

Formoso ha asegurado que el relevo de Caballero al frente del grupo en el Pazo do Hórreo no es "un tema urgente". "Se acordará cuando toque, no es un tema que me obsesione", ha dicho, para luego incidir en que se reflexionará "con tranquilidad" para analizar "la transmisión del mensaje de la nueva ejecutiva" en el Parlamento y "qué perfil es mejor" para hacerlo.

Preguntado por Gonzalo Caballero y su actitud en el Congreso Nacional celebrado por el PSdeG hace una semana, Formoso ha afirmado que es un compañero al que aprecia. También ha manifestado que valora "su ofrecimiento para poner a disposición del partido su puesto", lo que, a su juicio, "habla muy bien de él".

"Las primarias ya pasaron, toca preocuparnos por los problemas de los gallegos y las gallegas", ha respondido también al ser cuestionado sobre las críticas de algunos compañeros de partido hacia Gonzalo Caballero.

En este sentido, ha apelado a su discurso en la clausura del cónclave de los socialistas gallegos y ha insistido en que la nueva ejecutiva viene "a trabajar". "A obsesionarnos con mejorar la vida de las personas y no hablar de cuestiones menores a las que le voy a dedicar el 1% de mi tiempo", ha apostillado.

GONZALO CABALLERO

Por su parte, el todavía portavoz parlamentario y secretario xeral del PSdeG durante los últimos cuatro años, Gonzalo Caballero, ha emplazado a "dar tiempo" a la nueva ejecutiva para que "marque las pautas" y adopte "las decisiones oportunas", entre las que estará su sustituto al frente del grupo en O Hórreo. "Siempre estoy a disposición de la dirección cuando quiera hablar con el portavoz parlamentario para trabajar y poner lo mejor de nosotros mismos para el partido", ha apostillado.

Así, tras reivindicar su compromiso con la organización para "seguir trabajando por Galicia y el PSdeG", Caballero ha incidido en que el momento en que se producirán los cambios es una pregunta que debe dirigirse a la nueva dirección que lidera Formoso. "Esperemos que los acontecimientos se vayan dando cuando se tomen las decisiones oportunas", ha resaltado.

Además, a preguntas de los medios, Caballero también se ha referido a las críticas lanzadas por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores y diputada socialista, Pilar Cancela, que calificó de "vergonzosa" la actitud del exsecretario xeral durante el Congreso Nacional del PSdeG.

"Respeto todas las opiniones, también de quien fue miembro del gobierno de Fraga como directora xeral", ha espetado Caballero en alusión a Cancela. "Desde luego yo tengo todos mis referentes en la izquierda", ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LARA MÉNDEZ

Por su parte, la número dos de la renovada dirección del PSdeG, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, había apuntado que el cambio en la portavocía "es un tema que se tratará" en la ejecutiva de este martes "independientemente de cuándo se materialice" una sustitución que encuadra en la "nueva etapa" abierta por el PSdeG en el "ciclo" que se abre una vez concluido el proceso interno.

"Somos un partido con 142 años de historia y lo que pretendemos es hacer lo mejor par Galicia y para los gallegos", ha manifestado Méndez, que ha valorado el "ejercicio de integración" que, dice, ha realizado el vencedor de las primarias, de quien también ha destacado su apuesta por "sumar nuevos proyectos" al incorporar a personas con "una gran trayectoria social" como Senén Barro o Pedro Blanco.

Cuestionada sobre el exsecretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro; la regidora luguesa ha apuntado que en el Congreso quedó de manifiesto que es una figura "que sigue generando ilusión" y continúa ejerciendo como "un activo" para el partido.