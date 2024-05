El PSdeG promueve una declaración institucional en Galicia de condena a "los insultos" de Milei contra Sánchez

El PP lamenta que no lo trasladen a los grupos antes de comunicarlo en rueda de prensa y el BNG emplaza a conocer el texto

El Grupo Socialista en la Cámara gallega quiere que el Pazo do Hórreo apruebe en el próximo pleno una declaración institucional de condena a las palabras del presidente argentino, Javier Milei, sobre su homólogo español, Pedro Sánchez.

Así lo ha avanzado la viceportavoz del PSdeG, Elena Espinosa, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces celebrada este martes en el Parlamento de Galicia, donde la socialista ha invitado al resto de grupos a unirse a la censura contra "las insultantes manifestaciones" de Milei.

Espinosa ha incidido en que las palabras de Milei sobre Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, constituyen un asunto "muy grave" que, además, considera que ponen de manifiesto la falta de "lealtad" del PP y "el resto de fuerzas de derecha" por posicionarse del lado del presidente argentina.

La exministra ha trasladado la "profunda decepción" de los socialistas con "la postura" asumida por el PP y, según Espinosa, reproducida en Galicia por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien ha instado a aclarar si sigue "instrucciones" de Génova o actúa por "criterio propio", ya que, si es esto último, "no piensa en los gallegos que viven en Argentina o los que tienen intereses allí".

"No todos somos iguales, no todos defendemos el país y no todos reaccionamos igual ante situaciones idénticas", ha aseverado tras recordar que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "sí defendió" a su predecesor José María Aznar cuando fue atacado públicamente por el presidente venezolano Hugo Chávez durante un foro internacional.

Así las cosas, Espinosa ha subrayado que Rueda debería condenar las palabras de Milei y abandonar la "actitud condescendiente" porque "no se pueden olvidar las lealtades que se deben tener cuando hay ataques de terceros".

CRÍTICAS DEL PP

En su turno de comparecencia ante los periodistas, el portavoz parlamentario del PP gallego, Alberto Pazos Couñago, ha lamentado que el Partido Socialista haya hecho pública su intención de acordar esta declaración institucional en una rueda de prensa antes de trasladárselo a los grupos o comunicarlo en la propia reunión de la junta de portavoces.

"No me parece actuar con demasiada lealtad y parlamentaria", ha señalado Pazos Couñago, que cree que "no es la mejor forma de buscar consensos", si bien ha compartido que, a su juicio, las esposas y familiares de políticos "en ninguna ocasión" deberían ser empleados e el debate público o recibir "insultos".

En todo caso, ha mostrado sus recelos acerca de que el PSdeG apele "a pensar en los gallegos" cuando miembros del partido "insinuaban sobre el consumo de estupefacientes" por parte de Milei en un momento en el que Rueda se encontraba de viaje institucional en Argentina para "defender los intereses" de Galicia en el país austral.

Así las cosas, ha criticado la forma de proceder del Gobierno central sobre la crisis abierta con el Ejecutivo argentino, pues, para Pazos, se está trando de usar "la diplomacia" para la "confrontación" en busca de "réditos electorales".

BNG DESCONOCE PROPUESTA

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha apuntado que los socialistas tampoco les han trasladado una propuesta para esta declaración institucional, de la que también han tenido conocimiento en la comparecencia ante los periodistas de Espinosa.

De este modo, Rodil ha emplazado a que los socialistas remitan su popuesta para emitir su posición al respecto.