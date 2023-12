PSdeG pide a Rueda que cese "de forma urgente" al concejal del PP de Cangas tras levantar la mano a una edil socialista

El PSdeG ha pedido al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, que cese "de forma urgente" al concejal 'popular' de Cangas (Pontevedra), José Luis Gestido, tras el incidente ocurrido en un pleno municipal, en el cual se dirigió a la bancada de la teniente de alcalde y también edil socialista, Iria Malvido, levantándole la mano, aunque ella logró apartársela.

En rueda de prensa, la presidenta del PSdeG, Carmela Silva; el secretario provincial del PSOE en Pontevedra, David Regades, y la propia Malvido han criticado esta actitud de Gestido, por lo que han pedido a Rueda que lo cese para no ser "cómplice" de esta forma de hacer política.

En concreto, Silva ha criticado esta "clarísima agresión" y ha lamentado que se cuestione lo ocurrido. Para ella, el PP trató de que el pleno fuese "bronco", con actitudes "muy agresivas". "Por eso, Rueda tiene que salir hoy de forma obligada diciendo que expulsa del PP a una persona tan violenta como el señor Gestido", ha reivindicado.

En el vídeo se ve cómo el concejal del PP de Cangas José Luis Gestido se levanta de su sitio en el pleno del municipio, se dirige hacia la bancada socialista (al ver que lo está grabando) y alza la mano izquierda hacia la teniente de alcalde y también concejal del PSOE Iria Malvido, que tiene el móvil y se la aparta. Los compañeros de Malvido se levantan de sus asientos y recriminan la actitud de Gestido.

"No podemos permitir que algo así ocurra. Hay que cesar en esta forma de hacer política", ha lamentado Silva durante la rueda de prensa de este martes.

La propia Malvido ha reconocido también haber sufrido otras actitudes similares previamente, con "difamaciones" hacia su persona por parte de la oposición durante la campaña y con "comentarios machistas" como referirse a ella como "tranquiliña" o "tienes que estar relajada".

Según ella, esta situación fue la cumbre de lo que se ha vivido en los últimos plenos, donde los concejales del PP hacían gestos desde la otra bancada mientras hablaban los socialistas, pero eso no se graba de forma oficial. Por ello, decidió hacer un vídeo con su móvil, momento en el que Gestido trató de evitarlo.

ALFONSO RUEDA

Pese a esta petición, Alfonso Rueda ha defendido "no ver" una agresión en los vídeos del pleno de Cangas de la semana pasada. Preguntado este martes al respecto, ha criticado a todos los que salen "en tromba" a "elevar este clima de crispación y de enfrentamiento" a partir de una interpretación "claramente interesada" de las imágenes difundidas en redes sociales.

Aunque Rueda no ha dado nombres, una de las principales personas que han salido a criticar la actitud del edil popular ha sido la portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría.

El presidente de la Xunta cree que todos ellos "dan por supuesto un montón de cosas" que él "sinceramente" no las ha visto. "Si las hubiera visto lo diría, no tendría ningún problema en reconocerlo, pero es que creo que no las he visto", ha recalcado.