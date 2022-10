El PSdeG ve "gravedad extrema" en los datos sobre pediatras y denuncia el "panorama desolador" por las listas de espera

Ve "poco razonable" que esté al frente de la gerencia del Sergas quien tuvo un "fracaso evidente" en su anterior puesto

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha considerado de "gravedad extrema" las palabras de la gerente del Sergas sobre pediatras en la comunidad, al tiempo que ha denunciado el "panorama desolador" por los datos de las listas de espera.

En referencia a la entrevista de la gerente del Sergas que publica el diario 'La Voz de Galicia', en la que dijo que "la población tiene que entender que no podrá haber un pediatra en cada centro de salud", el socialista ha expresado "consternación" por la atención pediátrica en la comunidad, que "no llega al 85%" en la cobertura de plazas, frente al "prácticamente 100%" de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

"Esta realidad lo que refleja es que en Galicia las condiciones laborales son peores", ha criticado, antes de censurar también que la gerente hablase de un "plan de recuperación asistencial para pacientes crónicos que no visitaron el sistema en los últimos seis meses". "Me pregunto como ciudadano ordinario en qué cabeza cabe que un paciente crónico no asista en seis meses, cómo es posible", ha subrayado.

"Creo que eso dibuja un panorama desolador porque además hay una opacidad manifiesta en las listas de espera", ha añadido Álvarez, antes de citar datos como las "30.000 personas más pendientes de consulta que en 2019", unas "12.000 personas más que en 2019 pendientes de cirugía" y"32.000 personas más pendientes de pruebas diagnósticas".

Así, el portavoz del PSOE gallego ha lamentado la "rotación de cargos dentro de la consellería" y que esta "persona en concreto fue la que ocupó --con anterioridad a ser nombrada gerente del Sergas-- una dirección general creada para transformar el modelo de atención sanitaria". "Si hay un fracaso evidente, parece poco razonable que se encargue de la gerencia del Sergas", ha apostillado.

En este sentido, ha reiterado la "preocupación máxima por la situación de la sanidad en esta comunidad", motivo por el que volverá a preguntar en la sesión de control al presidente de la Xunta esta semana.

CONTRA LA DESPOBLACIÓN

A mayores, ha incidido en que "esta dinámica general contribuye a la despoblación". "No llega con hacer una ley de impulso demográfico porque cuando hay menos atención sanitaria en la comunidad, menos servicios educativos, menos compromiso del Gobierno con los ayuntamientos en algo tan esencial como las prestaciones y ayudas a la dependencia y no hay compromiso para asumir el complemento autonómico a las pensiones no contributivas creemos que la orientación es manifiestamente equivocada", ha recalcado.

Por ello, ha instado al titular de la Xunta, Alfonso Rueda, "a que reoriente de forma urgente todas las políticas que viene desarrollando desde que es presidente".

"Partimos de una situación mala y creemos que todos los indicadores evidencian que no hace más que empeorar la situación mes tras mes", ha finalizado.