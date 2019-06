PSCYL urge a Mañueco a dar explicaciones por las primarias y pide a Cs reflexión sobre si CyL merece a un PP "carcomido"

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha urgido al presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, a dar "explicaciones inmediatas" sobre las nuevas informaciones del presunto fraude de primarias y ha pedido a Cs que reflexione sobre si la Comunidad merece que se "perpetúe en el poder" a un PP "carcomido".

Así lo ha reclamado este domingo en una rueda de prensa convocada con motivo de la información de diario16.com en la que se indica que dirigentes del PP han reconocido el "entramado" de "fraude electoral, coacción, financiación ilegal y falsedad documental" del partido y han confesado que Fernández Mañueco y el excoordinador 'popular' Fernando Martínez-Maillo permitieron "la falsificación de 5.000 firmas de afiliados e ingresos en B por 500.000 euros".

"Cuando encima de la mesa está el devenir de generaciones enteras de castellanoleoneses hay que hacer un alto en el camino para valorar hechos muy graves sobre los que el PP tiene que dar explicaciones inmediatas", ha apuntado Ana Sánchez, para incidir en que en el "entramado" también se encuentra el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, quien "hace unos días estaba sentado en la mesa de negociación para elegir el futuro de la Comunidad".

Asimismo, la socialista ha subrayado que la denuncia del presunto amaño en las primarias de los 'populares' ya no es "tan anónima" porque ahora, según la información de diario16.com, dirigentes de la formación han "narrado" los "delitos", que ya se han admitido a trámite en el Juzgado número dos de Salamanca.

Sánchez también ha lamentado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que tras casi una semana desde la denuncia "ni un solo dirigente 'popular' ha desmentido la veracidad de los hechos" y "ninguno de los citados ha acudido al juzgado a poner una querella".

"¿A qué esperan Mañueco o Maíllo para ir a un juzgado a poner una querella? ¿O es que no pueden?", ha cuestionado, al tiempo que ha puntualizado que esta es la "única salida" de los populares, que, en caso de no demostrar la falsedad del "fraude electoral", se deberían "ir a su casa" porque estarían "inhabilitados para la política" y para la "regeneración".

Igualmente, ha reiterado que este es el "modus operandi" que el PP ha "perpetuado en el tiempo", llegando a "normalizar" y "convertir en corrientes" prácticas "deleznables" como los hechos de fraude electoral, coacción o falsedad documental, ha relatado.

"¿Quienes gestionan la caja B pueden ponerse al frente de la Administración Pública? Sería poner al zorro a cuidar de las gallinas", ha ironizado Sánchez, al tiempo que ha recalcado que la "única" manera de que el PP se regenere es en la oposición, donde le mandó Castilla y León en las elecciones del 26 de mayo.

"PP CARCOMIDO"

En estos comicios, como ha recordado la socialistas, el PP perdió "flagrantemente" por el "hartazgo" que tenía la Comunidad "fruto" de un "ciclo decadente" en el que los 'populares' han estado "carcomidos por la corrupción en toda su estructura".

"La pregunta de hoy es, a tenor de estos hechos, si nos podemos permitir investir a un presidente y que al día siguiente un juez le impute por fraude electoral, y le condenen", ha agregado, para apuntar a qué "consecuencias políticas y éticas" tendría esta situación en la Junta.

Por ello, ha apostillado que no se puede "consentir" que se "siga manchando el nombre de Castilla y León" y se ha preguntado cómo "se puede uno sentar a negociar con Mañueco o De la Hoz sin que hayan dado explicaciones sobre qué hay de cierto en las informaciones que narran compañero suyos en los medios de comunicación".

Sánchez también ha relatado que el candidato del PSCYL a presidir la Junta, Luis Tudanca, un "hombre serio", ha asistido "estupefacto" a "este final decadente" del PP en la Comunidad y ha recordado que fue a él a quien los castellanoleoneses le dieron las "llaves" de la región.

"En las manos de los socialistas no estará que a quienes la Comunidad ha dado la espalda y a quienes denuncian sus propios compañeros sigan al frente del timón de un barco que llevaría a la degeneración mas absoluta de la vida publica", ha indicado, para remarcar que el PSOE no va a "consentir la degeneración de la región" que propiciaría el PP, una formación que, a su juicio, "no puede ser regeneración".

Por último, Sánchez se ha mostrado "convencida" de que Cs estará "haciendo un ejercicio reflexión" tras conocer estos hechos y ha exigido a los dirigentes de este partido que piensen en "si lo mejor para la Comunidad es perpetuar en el poder a un PP carcomido en todos sus cimientos".

"Hoy se estarán preguntando si queda alguien limpio en el PP, por eso les pido que se cuestionen si Castilla y León merece esto o dirigentes responsables y decentes", ha concluido.